РФС и Минспорт подписали четырёхстороннее соглашение с Нижегородской областью

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Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта России, а также Федерация футбола Нижнего Новгорода заключили четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью.
РФС и Минспорт подписали четырёхстороннее соглашение с Нижегородской областью
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, об этом стало известно во время форума «Россия — спортивная держава».

Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде.

Ранее Путин посетил форум «Россия — спортивная держава».

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