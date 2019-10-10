РФС и Минспорт подписали четырёхстороннее соглашение с Нижегородской областью
Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта России, а также Федерация футбола Нижнего Новгорода заключили четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью.
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, об этом стало известно во время форума «Россия — спортивная держава».
Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде.
Ранее Путин посетил форум «Россия — спортивная держава».
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