РФС и Минспорт подписали четырёхстороннее соглашение с Нижегородской областью

Российский футбольный союз (РФС), Министерство спорта России, а также Федерация футбола Нижнего Новгорода заключили четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве с Нижегородской областью.

РИА Новости

Как сообщает Sport24, об этом стало известно во время форума «Россия — спортивная держава». Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 10 по 11 октября в Нижнем Новгороде. Ранее Путин посетил форум «Россия — спортивная держава».