Путин посетит форум «Россия — спортивная держава»

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Российский лидер Владимир Путин посетит VIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который проходит в Нижнем Новгороде.
Путин посетит форум «Россия — спортивная держава»
  • РИА Новости

«За десять лет работы форум зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для содержательного общения по самому широкому кругу проблем современного спорта», — приводит слова Путина РИА Новости.

Он поддержал идею ежегодного проведения мероприятия, а также отметил, что государство готово вносить свой весомый вклад в совершенствование спортивной подготовки населения.

Форум «Россия — спортивная держава» проходит с 10 по 11 октября.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пригласил Путина на матч со сборной Шотландии.

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