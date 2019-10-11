Колосков оценил идею создания фонда финансирования футбольных клубов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу создания единого фонда финансирования футбольных клубов.
Колосков оценил идею создания фонда финансирования футбольных клубов
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Сама по себе идея хорошая, здравая. Но в то же время уравниловки быть не может. Всё-таки спонсоры — это спонсоры. РЖД как финансировали «Локомотив», так и продолжат это делать. Но в то же время они будут вносить свои средства в определённый фонд. Как мне представляется, он будет использоваться не для выплат зарплат и премий, а для того, чтобы в случае трудной ситуации помочь команде удержаться на плаву, а не обанкротиться. Если это так, то это правильно», — заявил Колосков в беседе с RT.

Инициатива создания фонда финансирования спортивных клубов исходила от губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Российский лидер Владимир Путин одобрил её на заседании совета при президенте по спорту.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своём возвращении к тренерской работе.

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