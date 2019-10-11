Газзаев высказался по поводу своего возвращения к тренерской работе

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал слухи о своём назначении на пост наставника московского «Динамо».

«Я посвятил футболу как игрок и тренер всю свою жизнь. Слежу за событиями в российском и мировом футболе, нахожусь в курсе современных тенденций развития этого вида спорта. Поэтому не раз отмечал: если речь идёт о клубе, который на деле поставит самые высокие и глобальные спортивные задачи, это было бы интересно рассмотреть», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Тем не менее Газзаев отметил, что на данный момент у него важная работа в Госдуме.

«Для меня важно, что я могу активно участвовать в жизни нашей страны», — сказал Газзаев.

Последним клубом, который тренировал Газзаев, была владикавказская «Алания». Тренер там работал с 2012 по 2013 год.

После 12-го тура «Динамо» занимает предпоследнее, 15-е место в чемпионате России.

Ранее Газзаев заявил, что отрицательно относится к возможному назначению Тедеско в «Спартак».