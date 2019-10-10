Газзаев заявил, что отрицательно относится к возможному назначению Тедеско в «Спартак»

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Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев рассказал о своём отношении к приглашению экс-наставника немецкого «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера московского «Спартака».
Газзаев заявил, что отрицательно относится к возможному назначению Тедеско в «Спартак»
  • © James Wilson/imago-images.de
  • globallookpress.com

«Отношусь отрицательно. Есть несколько не менее перспективных молодых российских тренеров. Парфёнов, Евсеев. Не говоря уже о Карпине. Это те специалисты, которые знают традиции и историю «Спартака», понимают реалии российского чемпионата», — цитирует эксперта «Спорт-Экспресс».

По его мнению, назначение Тедеско является очередным экспериментом, который не завершится удачно. Как он считает, приглашение российского специалиста было бы более оправданным.

«Можно понять, когда, к примеру, «Зенит» приглашал Спаллетти, Адвоката, Виллаш-Боаша, Манчини — авторитетных европейских тренеров с большим опытом и достижениями. А Тедеско провёл в Бундеслиге полтора сезона», — сказал Газзаев.

С 2017 по 2019 год немец тренировал «Шальке», который стал серебряным призёром Бундеслиги в 2018-м.

«Спартак» лишился тренера в результате отставки Олега Кононова после матча 11-го тура Российской премьер-лиги с «Оренбургом» (1:2). На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

Ранее Газзаев объяснил причины неудач «Спартака» на старте сезона.

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