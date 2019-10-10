Газзаев объяснил причины неудач «Спартака» на старте сезона

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, бывший главный тренер ЦСКА и сборной России по футболу Валерий Газзаев назвал причины неудачного старта московского «Спартака».

«Спартак» всё никак не разберётся в своих организационных вопросах. Очевидно, на мой взгляд, что игроки, которые пришли на замену ушедшим, намного хуже», — приводит слова эксперта «Спорт-Экспресс».

По его мнению, вместо Зе Луиша и Луиса Адриано в команду пришли достаточно слабые футболисты — за исключением Зелимхана Бакаева. При этом, по мнению специалиста, Бакаеву ещё необходимо прибавлять во многих аспектах.

«Что касается остальных летних новичков, то я пока не вижу, какую пользу они могут принести «Спартаку», — сказал Газзаев.

На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что «Спартаку» необходимо приобрести Соболева.