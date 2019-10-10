Кечинов считает, что «Спартаку» необходимо приобрести Соболева

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Бывший полузащитник московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что клубу необходимо приобрести нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Кечинов считает, что «Спартаку» необходимо приобрести Соболева
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«Думаю, что переезд в Англию — это слухи. Ему пока рано ехать за границу, а уж тем более в Англию. Для начала Саше нужно стать лучшим бомбардиром в нашем чемпионате, а уже потом думать о переезде. Что касается перехода в «Спартак», то красно-белым нужен Соболев», — приводит слова эксперта «Чемпионат».

По его мнению, у «Спартака» есть квалифицированные игроки, которые помогут форварду раскрыться, а сам игрок станет усилением для москвичей. Он также выразил надежду, что Соболев не потеряет концентрацию.

«Надеюсь, что в нашем чемпионате появится бомбардир, который забивает. Саша — хорошая перспектива для сборной», — сказал Кечинов.

Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым.

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