СМИ: «Боруссия» интересуется футболистом «Крыльев Советов» Соболевым

Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» проявляет интерес к нападающему самарских «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

Как сообщает ruhr24.de, в приобретении игрока заинтересован спортивный директор «Боруссии» Михаэль Цорк. По его мнению, с приходом Соболева команда сможет более гибко действовать в нападении.

Отмечается, что представители немецкого клуба наблюдали за Соболевым во время матча «Крылья Советов» — «Сочи» (2:0).

Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее в «Крыльях Советов» не исключили ухода Соболева из команды.