В «Крыльях Советов» не исключили ухода Соболева из клуба

Председатель совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Фетисов высказался о возможном уходе нападающего команды Александра Соболева.

«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», — приводит слова Фетисова ТАСС.

Соболев является одним лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Соболев рассказал, что скауты «Арсенала» просматривали его на матче с «Сочи».