В «Крыльях Советов» не исключили ухода Соболева из клуба
- РИА Новости
«Мы, безусловно, хотели бы иметь такого игрока в «Крыльях Советов». Мы очень гордимся приглашением в сборную. Это даст плюс всей команде. Конечно, для команды он очень полезный человек, но и мы не рабовладельцы», — приводит слова Фетисова ТАСС.
Соболев является одним лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.
Ранее Соболев рассказал, что скауты «Арсенала» просматривали его на матче с «Сочи».