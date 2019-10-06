Соболев: мне сказали, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на матч с «Сочи»

Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев прокомментировал информацию о том, что скауты английского клуба «Арсенал» просматривали его на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».

«Мне сказали после игры, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100%. Но мне такое сообщили. Мне сказали, что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?» — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

22-летний форвард в нынешнем сезоне записал в свой актив 10 голов в 12 матчах РПЛ.

Ранее сообщалось, что Соболев был вызван в сборную России по футболу.