Соболев: мне сказали, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на матч с «Сочи»

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Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Александр Соболев прокомментировал информацию о том, что скауты английского клуба «Арсенал» просматривали его на матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи».
Соболев: мне сказали, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на матч с «Сочи»
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«Мне сказали после игры, что скауты «Арсенала» действительно приезжали на меня посмотреть. По-моему, это правда. Нет, я не уверен на 100%. Но мне такое сообщили. Мне сказали, что скауты сидели на трибуне. Но у меня нет полной уверенности. Может быть, это опять шутка?» — приводит слова Соболева «Спорт-Экспресс».

22-летний форвард в нынешнем сезоне записал в свой актив 10 голов в 12 матчах РПЛ. 

Ранее сообщалось, что Соболев был вызван в сборную России по футболу.

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