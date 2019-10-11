Футбольный агент предложил модель работы фонда финансирования клубов

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Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением по поводу создания фонда финансирования футбольных клубов.
Футбольный агент предложил модель работы фонда финансирования клубов
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Это палка о двух концах. Нужно сделать так, чтобы это не переросло в очередную коррумпированную цепочку. По моему мнению, в качестве модели его функционирования нужно взять распределение средств от телевизионных показов в Англии. Те, кто выиграли, получают больше. Это будет правильно», — заявил Селюк в беседе с RT.

При этом агент отметил, что данная идея не нова.

«Большинство денег идёт в клубы из областных или городских бюджетов. Особенно это касается турниров ниже уровня Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Вместо это они могли бы перечисляться нуждающимся слоям населения. В связи с этим необходимо не только привлекать компании, но и давать им налоговые послабления. Тогда у них будет мотивация вкладываться как в футбол, так и в спорт в целом», — добавил Селюк.

Инициативу создания фонда финансирования спортивных клубов поддержал президент РФ Владимир Путин.

Ранее о данной идее высказался почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

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