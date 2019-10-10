«Продвигать спортивные ценности нужно сообща»: Путин об обязательствах перед WADA, борьбе с допингом и поддержке клубов

Россия выполняет все обязательства перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом заявил Владимир Путин во время выступления на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде. Он выразил надежду, что относящиеся к борьбе с допингом вопросы будут решаться без вмешательства политики. Кроме того, президент высказался о необходимости создания единого фонда финансирования спортивных клубов, а также поздравил с успешным выступлением участников XXX летней Универсиады.

«Спорт служит благородным целям развития отношений между странами»

Владимир Путин принял участие в международном форуме «Россия — спортивная держава», проходящем в Нижнем Новгороде. Одной из главных тем выступления главы государства стала ситуация вокруг Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и претензий к нему со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые могут стать причиной недопуска сборной до участия в летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Глава государства отметил, что страна заинтересована в соблюдении спортивных принципов и ведении «честной и чистой борьбы».

«Дальнейшее продвижение великих, объединяющих мир спортивных ценностей — одна из ключевых задач нашей большой, многонациональной спортивной семьи. И решать её надо сообща, опираясь на проверенные временем нормы и правила, уважая и слыша друг друга, выстраивая конструктивный, доброжелательный диалог», — заявил Путин.

В связи с этим российская сторона полностью готова к сотрудничеству с WADA в борьбе против допинга и выполняет все поставленные перед ней условия. Президент заверил, что в этом заинтересованы как руководители спортивных организаций, так и сами атлеты, являющиеся неотъемлемой частью олимпийского движения. Он добавил, что страна находится в постоянном контакте со всеми крупными международными организациями.

В то же время в России рассчитывают на то, что данный диалог будет вестись без вмешательства политики.

«Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам», — подчеркнул Путин.

Участниками форума в Нижнем Новгороде также стали представители международных спортивных организаций, в том числе глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Вместе с президентом РФ он посетил выставку «Современный спорт. Инновации и перспективы» и пригласил главу государства на церемонию открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая состоится на Олимпийском стадионе в Риме. Путин пообещал приехать.

В свою очередь, глава государства отметил значимость спорта в России, что подтверждает большое количество крупных соревнований, которые ей предстоит провести в ближайшие годы.

«Спорт служит благородным целям развития отношений между странами и поддержке здоровья наций, взаимодействия между нациями. Это чрезвычайно важные цели», — отметил Путин.

Президент России в сопровождении министра спорта Павла Колобкова также посетил стенд Федерации бокса. Там он пообщался с представителями национальной команды, которые подарили ему боксёрскую перчатку, инкрустированную бриллиантами, и рассказал о своём спортивном прошлом.

«В юности я занимался боксом, и как-то раз мне сломали нос. Но к врачу не ходил. Всё очень долго срасталось. Время ушло — перешёл в другой вид спорта», — поделился воспоминаниями президент.

Путину подарили боксёрскую перчатку с бриллиантами

Кроме того, он встретился с победителями и призёрами XXX летней Универсиады, на которой сборная России заняла второе место в общекомандном зачёте, завоевав 82 награды. Путин поздравил спортсменов с успешным выступлением и пожелал дальнейших успехов.

«Сейчас с коллегами из международных федераций обсуждали, что и как можно сделать в России, по каким направлениям. Перспективы у нас хорошие. Планы уже сформированы. Есть ещё заявки на различные мероприятия, большие и мощные старты. Будет у вас где выступать и блеснуть своим мастерством», — заключил он.

«Масштабная соревновательная деятельность решает сразу две важные задачи»

Также в четверг, 10 октября, в Нижнем Новгороде состоялось заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта, на котором присутствовали главы федераций и других спортивных организаций. На нём обсуждалось решение задач по достижению национальных целей в этой сфере. В частности, для вовлечения большего числа населения в активный образ жизни Владимир Путин предложил поощрять занятия спортом в трудовых коллективах, а также настоял на расширении специализированной инфраструктуры в небольших городах и сёлах.

«В целом соревнования, которые проходят в России, должны охватывать все отрасли и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские виды спорта, так как многогранная, масштабная соревновательная деятельность решает сразу две важные задачи: популяризация спорта и активного образа жизни среди населения и поиск и отбор перспективных ребят, которые захотят связать свою судьбу со спортом высших достижений», — пояснил Путин.

Он отметил позитивный опыт, полученный страной во время проведения международных соревнований, а также поддержал идею проведения в России Кубка мира по регби 2027 года.

«Заявку-то мы можем выиграть, а соревнования? Я ничего против не имею. Нужно, чтобы прежде всего Министерство спорта подумало вместе с вами. Поработайте над этим», — обратился президент к главе Федерации регби России Игорю Артемьеву.

Кроме того, был поднята проблема неравномерного финансирования спортивных клубов. В качестве её решения было предложено формирование единого спонсорского фонда.

«Это значит, все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд, а средства оттуда справедливо распределятся по всем остальным командам. Я думаю, что такой «колхоз» был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня, когда происходит соревнование кошельков», — уверен Путин.

Следующее заседание Совета по развитию физической культуры и спорта назначено на весну 2020 года.