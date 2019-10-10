Путин рассчитывает, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика

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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на решение проблемных вопросов со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) не будет оказывать влияние политическая составляющая.
Путин рассчитывает, что в работу России и WADA не будет вмешиваться политика
  • РИА Новости

«Мы сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с WADA. Я только очень рассчитываю на то, что все вопросы подобного рода будут решаться на равных, будут решаться справедливым образом, в рамках действующего спортивного законодательства, и никто не будет дискриминироваться по каким-то политическим мотивам», — сказал Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд вопросов. 8 октября Минспорт предоставил WADA объяснения.

Ранее Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA.

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