Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA

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Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона полностью выполняет все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
  • РИА Новости

«Активно сотрудничаем с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объёме», — сказал Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

По его словам, российская сторона заинтересована в участии отечественных атлетов в международных соревнованиях и хочет решить все антидопинговые вопросы.

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными в московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее глава РУСАДА выразил уверенность, что в США примут акт Родченкова.

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