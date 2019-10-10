Путин заявил, что Россия полностью выполняет требования WADA
- РИА Новости
«Активно сотрудничаем с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объёме», — сказал Путин на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.
По его словам, российская сторона заинтересована в участии отечественных атлетов в международных соревнованиях и хочет решить все антидопинговые вопросы.
23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными в московской лаборатории.
WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.
Ранее глава РУСАДА выразил уверенность, что в США примут акт Родченкова.