Глава РУСАДА уверен, что в США примут акт Родченкова
- РИА Новости
«Не сомневаюсь, что акт будет принят, особенно в той ситуации, где Россия оказалась сейчас. Изменив базу данных лаборатории, мы показали всю глубину нашего падения», — приводит слова Гануса «Советский спорт».
Он отметил, что этот законопроект может стать очень серьёзной проблемой.
«Суть акта Родченкова в нарушении прав американских спортсменов. Они теряют возможность выступать в условиях чистой, честной конкуренции. Американцы возьмут все соревнования по всем видам спорта, где россияне соревновались с их атлетами. И если у наших спортсменов или тренеров будут антидопинговые нарушения, они подпадут под суровые санкции — до $1 млн штрафа и десяти лет заключения», — добавил глава РУСАДА.
Впервые так называемый акт Родченкова был подан на рассмотрение в конгресс США в декабре 2018 года, но так и не был утверждён даже на уровне профильных комитетов. В конце января законопроект был внесён на рассмотрение повторно, поскольку с начала года к работе приступили палата представителей и сенат нового созыва.
Ранее Ганус признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории.