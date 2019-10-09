Глава РУСАДА уверен, что в США примут акт Родченкова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил уверенность, что в свете выявления несоответствия базы данных московской лаборатории конгресс США примет законопроект об уголовном наказании за допинг, названный именем информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

«Не сомневаюсь, что акт будет принят, особенно в той ситуации, где Россия оказалась сейчас. Изменив базу данных лаборатории, мы показали всю глубину нашего падения», — приводит слова Гануса «Советский спорт».

Он отметил, что этот законопроект может стать очень серьёзной проблемой.

«Суть акта Родченкова в нарушении прав американских спортсменов. Они теряют возможность выступать в условиях чистой, честной конкуренции. Американцы возьмут все соревнования по всем видам спорта, где россияне соревновались с их атлетами. И если у наших спортсменов или тренеров будут антидопинговые нарушения, они подпадут под суровые санкции — до $1 млн штрафа и десяти лет заключения», — добавил глава РУСАДА.

Впервые так называемый акт Родченкова был подан на рассмотрение в конгресс США в декабре 2018 года, но так и не был утверждён даже на уровне профильных комитетов. В конце января законопроект был внесён на рассмотрение повторно, поскольку с начала года к работе приступили палата представителей и сенат нового созыва.

Ранее Ганус признался, что был шокирован выводами экспертов WADA по вмешательству в данные московской лаборатории.