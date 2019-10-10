Глава УЕФА пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020
- РИА Новости
Об этом Чеферин заявил на международном форуме «Россия — спортивная держава».
«Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, то мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь», — сказал глава УЕФА.
Путин, в свою очередь, ответил, что постарается посетить открытие турнира.
Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Глазго, Амстердаме и Санкт-Петербурге.
Ранее глава УЕФА пообещал, что все билеты на Евро-2020 будут распроданы.