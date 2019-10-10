Глава УЕФА пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020

Короткая ссылка
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Глава УЕФА пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020
  • РИА Новости

Об этом Чеферин заявил на международном форуме «Россия — спортивная держава».

«Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, то мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь», — сказал глава УЕФА.

Путин, в свою очередь, ответил, что постарается посетить открытие турнира.

Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Глазго, Амстердаме и Санкт-Петербурге.

Ранее глава УЕФА пообещал, что все билеты на Евро-2020 будут распроданы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить