Глава УЕФА пригласил Путина на церемонию открытия Евро-2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин пригласил российского лидера Владимира Путина посетить церемонию открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Об этом Чеферин заявил на международном форуме «Россия — спортивная держава».

«Я знаю, что это несколько далеко, но если у вас получится приехать, то мы будем очень рады. Для нас это будет большая честь», — сказал глава УЕФА.

Путин, в свою очередь, ответил, что постарается посетить открытие турнира.

Евро-2020 пройдёт в 12 городах Европы: Лондоне, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Дублине, Бильбао, Глазго, Амстердаме и Санкт-Петербурге.

Ранее глава УЕФА пообещал, что все билеты на Евро-2020 будут распроданы.