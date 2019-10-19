Хет-трик Дзюбы, три пенальти и семь забитых мячей: как «Зенит» разгромил «Ростов» в РПЛ

Короткая ссылка
Борислав Головин
«Зенит» разгромил «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ. Петербуржцы забили в ворота соперника шесть мячей, а пропустили лишь один. При этом Артём Дзюба оформил хет-трик и набрал пять баллов за результативность, а Сергей Карасёв назначил сразу три пенальти.
Хет-трик Дзюбы, три пенальти и семь забитых мячей: как «Зенит» разгромил «Ростов» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Усталый «Зенит» и Лунёв на скамейке

Последние туры РПЛ не обходятся без встреч команд, входящих в группу лидеров. Две недели назад «Ростов» на выезде разгромил ЦСКА, а после паузы на матчи сборных был вынужден провести ещё один гостевой поединок с отечественным грандом — «Зенитом».

Впрочем, топ-клубами подопечных Валерия Карпина в этом сезоне точно не испугать. Помимо ЦСКА, жёлто-синие обыграли «Локомотив» и разошлись миром со «Спартаком», зато умудрились уступить «Тамбову» и «Уфе». Однако питерцы становиться очередной жертвой не собирались, тем более дома они не уступали «Ростову» шесть лет — с ноября 2013-го.

Бывший вице-президент клуба с юга России Александр Шикунов в преддверии встречи отметил в интервью RT, что у жёлто-синих должно быть преимущество, поскольку коллектив Карпина отправлял меньше футболистов в сборные. И поспорить с этим сложно, ведь практически все футболисты стартового состава «Зенита» успели съездить в свои национальные команды.

Несмотря на это, Сергей Семак выпустил на поле с первых минут всех своих лидеров. Место на последнем рубеже вновь занял Михаил Кержаков, который вытеснил Андрея Лунёва из основы ещё в Екатеринбурге.

А вот «Ростов» недосчитался основного центрального защитника Рагнара Сигурдссона из-за проблем со здоровьем. При этом повреждение не помешало футболисту принять участие в последних матчах сборной Исландии. Вместо него компанию Дмитрию Чистякову в центре обороны вновь составил молодой швед Деннис Хаджикадунич.

Быстрый гол и незаметный Шомуродов 

Именно Хаджикадунич положил начало избиению «Ростова». В самом начале матча он толкнул в спину в своей штрафной Дзюбу, который готовился замкнуть навес с фланга, а главный судья Сергей Карасёв незамедлительно указал на точку. Показалось, что Артём находился в офсайде, но работавшая на игре система VAR наверняка дала рефери подсказку.

Также по теме
«Задача у «Зенита» одна — чемпионство»: Шикунов и Градиленко о матче лидеров в Петербурге и дебюте Тедеско в «Спартаке»
Центральный матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» должен получиться интересным, и подопечным Сергея Семака придётся очень...

Дзюба уверенно реализовал пенальти и отпраздновал его фирменным жестом, а уже спустя пять минут оформил дубль. «Зениту» вновь помогло стандартное положение. Себастьян Дриусси с дальнего штрафного забросил мяч на правый фланг Вячеславу Караваеву, а тот в касание перевёл снаряд на Дзюбу, который легко переиграл в воздухе Чистякова.

После этого двойного удара в исполнении капитана сборной России «Ростов» оказался в нокауте. У команды не получалось практически ничего, и «Зенит» смотрелся на голову сильнее. Не проходили у гостей даже фирменные быстрые контратаки — питерцы спокойно справлялись с ними, да и не раскрывались слишком сильно. Незаметен был и один из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ Эльдор Шомуродов. В целом жёлто-синие отметились лишь парой не самых опасных дальних ударов. У Кержакова-младшего работы практически не было.

«Зенит» же незадолго до перерыва довёл счёт до крупного — вновь не без помощи Дзюбы. После подачи в штрафную Артём выиграл верховое единоборство и сбросил мяч на Сердара Азмуна, который с достаточно острого угла забросил снаряд в сетку ворот Егора Бабурина. Воспитанник питерцев проводил далеко не самый лучший матч.

Неудержимый Дзюба и голы в концовке 

После такого первого тайма казалось, что «Зенит» не будет выкладываться во второй половине, тем более в среду команду ждёт важнейший выездной матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Однако Дзюба останавливаться на достигнутом не собирался. Не успела возобновиться игра, как форвард оформил хет-трик после отличной передачи Азмуна. Правда, судья, взяв паузу, зафиксировал положение вне игры.

Также по теме
«Всё должно быть взвешено и продумано»: как в России оценили идею создания фонда финансирования футбольных клубов
Создание фонда финансирования спортивных клубов положительно скажется на российском футболе, если механизм выделения денег будет...

«Ростов» же на старте второй половины встречи активизировался и пошёл вперёд большими силами, понимая, что терять нечего. Однако окончательно все точки над «i» расставил Вячеслав Караваев при помощи всё того же Дзюбы. Хозяева убежали в быструю атаку, а Артём мягкой передачей нашёл на дальней штанге подключившегося новичка команды. Так Караваев забил дебютный мяч в составе питерцев, а Дзюба набрал четвёртое очко за результативность.

Но и этого форварду было мало. Он жаждал оформить первый для себя хет-трик в РПЛ за шесть лет. И Семак это прекрасно понимал. Он поменял Олега Шатова, Магомеда Оздоева и Дриусси, но Артёма оставил на поле.

И Дзюба не подвёл. В концовке матча он вновь заставил соперника нарушить на себе правила в чужой штрафной. Нападающий навязал борьбу Чистякову, а Дмитрий завалил форварда на газон. Казалось, мяч после прострела с фланга в этой ситуации шёл в руки к Бабурину, но Карасёв назначил пенальти.

Первый удар Дзюбы с точки вратарь взял, однако рефери принял сторону игрока «Зенита» и попросил повторить попытку, так как Бабурин вышел из ворот раньше времени, что было хорошо видно на повторе. Егор был близок к тому, чтобы взять и второй удар Артёма, но мяч всё же проскользнул в сетку.

Таким образом, Дзюба стал автором первого хет-трика в РПЛ за почти два года. Также он оформил третий хет-трик в карьере и второй — в чемпионате страны. Символично, что впервые три мяча за игру в национальном первенстве он забил как раз в составе «Ростова» в 2013-м. Помимо этого, форвард во второй раз в карьере набрал пять баллов за результативность на клубном уровне.

Но встреча на этом не закончилась. Карасёв решил тоже оформить своеобразный хет-трик по назначенным пенальти и указал на точку уже в штрафной «Зенита», после того как Бранислав Иванович рукой зацепил Евгения Чернова. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Роман Ерёменко.

Однако последнее слово в матче осталось за питерцами. В добавленное судьёй время Вильмар Барриос, получив передачу от Азмуна, обыграл защитника и отправил снаряд в дальний угол. Таким образом, «Зенит» неожиданно разгромил прямого конкурента в преддверии выезда в Лейпциг. «Ростов» же провёл откровенно провальную игру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить