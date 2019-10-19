Хет-трик Дзюбы, три пенальти и семь забитых мячей: как «Зенит» разгромил «Ростов» в РПЛ

«Зенит» разгромил «Ростов» в матче 13-го тура РПЛ. Петербуржцы забили в ворота соперника шесть мячей, а пропустили лишь один. При этом Артём Дзюба оформил хет-трик и набрал пять баллов за результативность, а Сергей Карасёв назначил сразу три пенальти.

Усталый «Зенит» и Лунёв на скамейке

Последние туры РПЛ не обходятся без встреч команд, входящих в группу лидеров. Две недели назад «Ростов» на выезде разгромил ЦСКА, а после паузы на матчи сборных был вынужден провести ещё один гостевой поединок с отечественным грандом — «Зенитом».

Впрочем, топ-клубами подопечных Валерия Карпина в этом сезоне точно не испугать. Помимо ЦСКА, жёлто-синие обыграли «Локомотив» и разошлись миром со «Спартаком», зато умудрились уступить «Тамбову» и «Уфе». Однако питерцы становиться очередной жертвой не собирались, тем более дома они не уступали «Ростову» шесть лет — с ноября 2013-го.

Бывший вице-президент клуба с юга России Александр Шикунов в преддверии встречи отметил в интервью RT, что у жёлто-синих должно быть преимущество, поскольку коллектив Карпина отправлял меньше футболистов в сборные. И поспорить с этим сложно, ведь практически все футболисты стартового состава «Зенита» успели съездить в свои национальные команды.

Несмотря на это, Сергей Семак выпустил на поле с первых минут всех своих лидеров. Место на последнем рубеже вновь занял Михаил Кержаков, который вытеснил Андрея Лунёва из основы ещё в Екатеринбурге.

А вот «Ростов» недосчитался основного центрального защитника Рагнара Сигурдссона из-за проблем со здоровьем. При этом повреждение не помешало футболисту принять участие в последних матчах сборной Исландии. Вместо него компанию Дмитрию Чистякову в центре обороны вновь составил молодой швед Деннис Хаджикадунич.

Быстрый гол и незаметный Шомуродов

Именно Хаджикадунич положил начало избиению «Ростова». В самом начале матча он толкнул в спину в своей штрафной Дзюбу, который готовился замкнуть навес с фланга, а главный судья Сергей Карасёв незамедлительно указал на точку. Показалось, что Артём находился в офсайде, но работавшая на игре система VAR наверняка дала рефери подсказку.

Дзюба уверенно реализовал пенальти и отпраздновал его фирменным жестом, а уже спустя пять минут оформил дубль. «Зениту» вновь помогло стандартное положение. Себастьян Дриусси с дальнего штрафного забросил мяч на правый фланг Вячеславу Караваеву, а тот в касание перевёл снаряд на Дзюбу, который легко переиграл в воздухе Чистякова.

После этого двойного удара в исполнении капитана сборной России «Ростов» оказался в нокауте. У команды не получалось практически ничего, и «Зенит» смотрелся на голову сильнее. Не проходили у гостей даже фирменные быстрые контратаки — питерцы спокойно справлялись с ними, да и не раскрывались слишком сильно. Незаметен был и один из лучших бомбардиров текущего сезона РПЛ Эльдор Шомуродов. В целом жёлто-синие отметились лишь парой не самых опасных дальних ударов. У Кержакова-младшего работы практически не было.

«Зенит» же незадолго до перерыва довёл счёт до крупного — вновь не без помощи Дзюбы. После подачи в штрафную Артём выиграл верховое единоборство и сбросил мяч на Сердара Азмуна, который с достаточно острого угла забросил снаряд в сетку ворот Егора Бабурина. Воспитанник питерцев проводил далеко не самый лучший матч.

Неудержимый Дзюба и голы в концовке

После такого первого тайма казалось, что «Зенит» не будет выкладываться во второй половине, тем более в среду команду ждёт важнейший выездной матч с «Лейпцигом» в Лиге чемпионов. Однако Дзюба останавливаться на достигнутом не собирался. Не успела возобновиться игра, как форвард оформил хет-трик после отличной передачи Азмуна. Правда, судья, взяв паузу, зафиксировал положение вне игры.

«Ростов» же на старте второй половины встречи активизировался и пошёл вперёд большими силами, понимая, что терять нечего. Однако окончательно все точки над «i» расставил Вячеслав Караваев при помощи всё того же Дзюбы. Хозяева убежали в быструю атаку, а Артём мягкой передачей нашёл на дальней штанге подключившегося новичка команды. Так Караваев забил дебютный мяч в составе питерцев, а Дзюба набрал четвёртое очко за результативность.

Но и этого форварду было мало. Он жаждал оформить первый для себя хет-трик в РПЛ за шесть лет. И Семак это прекрасно понимал. Он поменял Олега Шатова, Магомеда Оздоева и Дриусси, но Артёма оставил на поле.

И Дзюба не подвёл. В концовке матча он вновь заставил соперника нарушить на себе правила в чужой штрафной. Нападающий навязал борьбу Чистякову, а Дмитрий завалил форварда на газон. Казалось, мяч после прострела с фланга в этой ситуации шёл в руки к Бабурину, но Карасёв назначил пенальти.

Первый удар Дзюбы с точки вратарь взял, однако рефери принял сторону игрока «Зенита» и попросил повторить попытку, так как Бабурин вышел из ворот раньше времени, что было хорошо видно на повторе. Егор был близок к тому, чтобы взять и второй удар Артёма, но мяч всё же проскользнул в сетку.

Таким образом, Дзюба стал автором первого хет-трика в РПЛ за почти два года. Также он оформил третий хет-трик в карьере и второй — в чемпионате страны. Символично, что впервые три мяча за игру в национальном первенстве он забил как раз в составе «Ростова» в 2013-м. Помимо этого, форвард во второй раз в карьере набрал пять баллов за результативность на клубном уровне.

Но встреча на этом не закончилась. Карасёв решил тоже оформить своеобразный хет-трик по назначенным пенальти и указал на точку уже в штрафной «Зенита», после того как Бранислав Иванович рукой зацепил Евгения Чернова. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Роман Ерёменко.

Однако последнее слово в матче осталось за питерцами. В добавленное судьёй время Вильмар Барриос, получив передачу от Азмуна, обыграл защитника и отправил снаряд в дальний угол. Таким образом, «Зенит» неожиданно разгромил прямого конкурента в преддверии выезда в Лейпциг. «Ростов» же провёл откровенно провальную игру.