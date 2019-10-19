Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в 13-м туре РПЛ

Короткая ссылка
В рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) санкт-петербургский «Зенит» на своём поле крупно победил «Ростов».
Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в 13-м туре РПЛ
  • © Aleksandr Kulebyakin/Global Look Press
  • globallookpress.com

Встреча, проходившая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 6:1.

Хет-трик на счету Артёма Дзюбы. Также отличились Сердар Азмун, Вячеслав Караваев и Вильмар Барриос. Единственный мяч «Ростова» на счету Романа Ерёменко, реализовавшего пенальти.

Ранее сообщалось, что Дзюба оформил хет-трик и сделал две результативные передачи в матче с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить