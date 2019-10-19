Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Ростов» в 13-м туре РПЛ
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Встреча, проходившая на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 6:1.
Хет-трик на счету Артёма Дзюбы. Также отличились Сердар Азмун, Вячеслав Караваев и Вильмар Барриос. Единственный мяч «Ростова» на счету Романа Ерёменко, реализовавшего пенальти.
Ранее сообщалось, что Дзюба оформил хет-трик и сделал две результативные передачи в матче с «Ростовом».