Дзюба оформил первый хет-трик в сезоне РПЛ-2019/20
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- globallookpress.com
Дзюба забил три гола «Ростову» на 14, 20 и 80-й минутах. В первом и третьем случаях нападающий «Зенита» реализовал пенальти.
Всего в нынешнем сезоне на счету Дзюбы восемь забитых мячей. По этому показателю в чемпионате лидируют форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Оба игрока забили по десять мячей.
Ранее сообщалось, что Дзюба признан лучшим футболистом матча «Зенит» — «Ростов».