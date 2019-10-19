Дзюба оформил первый хет-трик в сезоне РПЛ-2019/20

Форвард «Зенита» Артём Дзюба в матче 13-го тура с «Ростовом» (6:1) первым в нынешнем сезоне забил три гола в одном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба забил три гола «Ростову» на 14, 20 и 80-й минутах. В первом и третьем случаях нападающий «Зенита» реализовал пенальти.

Всего в нынешнем сезоне на счету Дзюбы восемь забитых мячей. По этому показателю в чемпионате лидируют форвард «Ростова» Эльдор Шомуродов и нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев. Оба игрока забили по десять мячей.

Ранее сообщалось, что Дзюба признан лучшим футболистом матча «Зенит» — «Ростов».