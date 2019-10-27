Турнирные перспективы и проблемы соперников: почему дерби для «Спартака» и «Динамо» — последний шанс спасти сезон

В рамках 14-го тура РПЛ состоятся сразу два московских дерби. ЦСКА примет «Динамо», а «Локомотив» сразится со «Спартаком». При этом и бело-голубые, и красно-белые в начале октябре пережили смену тренеров и теперь настроены исправлять турнирное положение под руководством Кирилла Новикова и Доменико Тедеско. В свою очередь железнодороджники и армейцы подошли к принципиальным противостояниям с серьёзными кадровыми сложностями.

Кадровая революция на старте сезона и проблемы в атаке

На старте сезона мало кто мог предположить, что после 13 туров «Спартак» и «Динамо» будут располагаться во второй половине турнирной таблицы, а бело-голубые и вовсе опустятся в зону вылета. Тогда будущее двух столичных грандов виделось вполне безоблачным. Динамовцы, наконец, получили средства на серьёзное усиление и вдобавок вернулись на родную арену, а красно-белые затеяли масштабную перестройку под руководством Олега Кононова.

К сожалению для болельщиков обоих клубов, данный процесс получился весьма болезненным и для «Динамо», и для «Спартака». Первый клуб потратил в летнее трансферное окно больше €30 млн (по информации Transfermarkt), а покупка Максимилиана Филипа у дортмундской «Боруссии» за €20 млн вовсе стала рекордной. €6 млн бело-голубые заплатили за Клинтона Н’Жье, ещё €5,5 млн — за талантливого 20-летнего поляка Себастьяна Шиманьски.

Однако сходу стать лидерами команды новичкам не удалось. Филипп, хотя и забил в первых двух матчах, в других встречах был куда менее заметен, а потом и вовсе получил травму. Н’Жье, играя на флангах атаки, зачастую смотрелся неубедительно и не реализовал массу моментов. А Шиманьски пока не до конца адаптировался на новом месте, к тому же для него это первый легионерский опыт в карьере.

Другие новички, за которых были заплачены меньшие деньги, как и пришедшие бесплатно, вовсе ничем себя не зарекомендовали. Защитник Игорь Калинин на поле не появлялся, приехавший из Серии А Оскар Хильемарк довольствовался выходами на поле со скамейки запасных, а нападающий Рамиль Шейдаев пока не забил ни одного мяча. В выгодную сторону от него отличается перешедший из «Уфы» Сильвестр Игбун, оформивший дубль в матче с «Сочи».

Схожие процессы летом происходили в «Спартаке». Команда активно перестраивалась прямо на ходу. При этом красно-белые отпустили сразу трёх ключевых футболистов: Луиса Адриано, Зе Луиша и Фернандо. Без них в игре московского коллектива начались проблемы. Не помогли и серьёзные траты на трансферном рынке — €42 млн. Очевидно, Алексу Кралу (€12 млн), Гусу Тилю (€18 млн), Джордану Ларссону (€4 млн), Эсекьелю Понсе (€3 млн) и другим понадобится время на адаптацию.

При этом оба клуба, хотя и позволили себе серьёзные траты, так и не решили главную задачу — поиск забивного форварда. «Спартак» после продажи Зе Луиша и Луиса Адриано остался с одним Понсе, который не слишком комфортно чувствует себя в роли единственного нападающего и в чемпионате страны пока не забил ни одного мяча. Ещё менее убедительно на этой позиции смотрятся Ларссон и чемпион мира Андре Шюррле, которым привычнее действовать на флангах.

«Динамо» также был необходим забивной нападающий, но в результате клуб отдал €20 млн за Филиппа, который чаще играет в оттяжке. В результате в последний день трансферного окна клубу пришлось спешно арендовать у «Уфы» Игбуна, хотя нигериец тоже никогда не славился высокой результативностью (лучший показатель за сезон — 9 забитых мячей).

Неожиданный приход Новикова и креатура Цорна из Германии

В результате жертвами глобальной и не во всех аспектах продуманной перестройки стали главные тренеры, Олег Кононов и Дмитрий Хохлов. Символично, что оба лишились работы в начале октября перед очередной паузой на матчи сборных.

Но в дальнейшем клубы пошли разными путями. Бело-голубые по крайней мере временно доверились наставнику молодёжки Кириллу Новикову. В «Динамо», видимо, рассчитывают, что под руководством молодого специалиста команда сможет выстрелить, как это было с Сергеем Силкиным во главе в 2011-м. В «Спартаке» также сделали ставку на молодого тренера, но на иностранца — 34-летнего немца Доменико Тедеско.

И оба специалиста начали достаточно смело перестраивать игру команд. Немец в матче с «Рубином» провёл целый ряд экспериментов. Он решил сыграть ромбом в центре поля с Тилем, который порой оказывался на позиции нападающего, и с Зелимханом Бакаевым в полузащите, а не на фланге. Чувствовалось, что футболисты с трудом подстраивались под новые требования и не до конца понимали, что от них требуется.

В результате «Спартак» действовал преимущественно на контратаках, а игра завершилась нулевой ничьей. При этом Тедеско дал понять, что команда и в дальнейшем будет играть «вторым номером», поскольку «Спартак» сейчас не в том состоянии», чтобы делать ставку на атаку.

Новиков тоже в первую очередь решил поработать над обороной и перевёл «Динамо» на схему с тремя центральными защитниками. Бело-голубые провели вполне достойную игру с «Краснодаром» и отобрали очки у одного из претендентов на золото — 1:1.

Как сложится карьера молодых тренеров в столичных грандах, сказать сложно, но очевидно одно: перед ними стоит задача незамедлительно улучшить результаты команд. «Динамо» вовсе находится в зоне вылета. А с учётом мощной финансовой поддержки ВТБ вылет из РПЛ станет для бело-голубых настоящей катастрофой. Поэтому коллективу необходимо улучшать результаты прямо здесь и сейчас.

Положение «Спартака» не настолько критичное и с трудом верится, что красно-белые могут опуститься в зону вылета, но и от зоны стыковых матчей команду отделяет всего два балла. Это не может устраивать ни руководство, ни болельщиков, ни самого Тедеско.

Хуже, кажется, быть уже не может, а потому самое время для обеих московских команд начать подъём вверх. Тем более дорогостоящие новички рано или поздно должны адаптироваться и начать приносить пользу. Дерби же придутся для «Динамо» и «Спартака» как нельзя кстати, ведь на них у коллективов будет особенный настрой и желание показать, что они ничуть не хуже соперников, которые ведут борьбу за чемпионство, просто старт сезона по разным причинам у них не задался.

К тому же подопечным Тедеско и Новикова должен помочь непростой график оппонентов.

Отсутствие замен в ЦСКА и эпидемия травм в «Локомотиве»

И железнодорожники, и армейцы на неделе провели тяжёлые матчи в еврокубках, причём красно-синие играли с «Ференцварошем» в четверг, то есть получили всего два дня на восстановление.

При этом кадровая ситуация у ЦСКА, пожалуй, самая непростая из всех претендентов на медали. Виктор Гончаренко вынужден обходиться крайне скромной обоймой футболистов, а в атаке может рассчитывать лишь на Фёдора Чалова. Серьёзная нагрузка уже сказалась на результатах команды. Армейцы не только потерпели три поражения подряд в Лиге Европы, но и уступили «Ростову» в РПЛ, а затем упустили победу в Уфе.

У «Локомотива» скамейка куда шире, но железнодорожники столкнулись с серьёзнейшей эпидемией травм. Так, в матче с «Ахматом» команде не могли помочь сразу восемь основных футболистов. А в предстоящем дерби со «Спартаком» Юрий Сёмин не сможет рассчитывать на Антона Миранчука, Фёдора Смолова, Рифата Жемалетдинова, Луку Джорджевича и Мацея Рыбуса. Остальным же придётся крайне непросто после выезда в Турин.

Таким образом, и «Спартак», и «Динамо» в воскресенье получат отличную возможность одержать первую победу в РПЛ за шесть матчей (даже в этом выступление команд в текущем сезоне схоже) и начать новый этап, оттолкнувшись от дна.

Турнирные перспективы

А победа в дерби вполне может стать отправной точкой для успешной серии результатов. «Спартаку» в ближайших турах предстоит принять «Арсенал» и «Крылья Советов», и красно-белым вполне по силам в этих двух встречах набрать все шесть очков. После же команду ждёт выезд в Екатеринбург к «Уралу», где подопечные Тедеско также могут разжиться победой.

В случае благоприятного развития событий «Спартак» может сократить отставание от первой пятёрки, которое в настоящий момент составляет 11 очков и кажется практически неотыгрываемым. Но ставить крест на еврокубковых перспективах москвичей всё же не стоит, тем более коллективы из первой пятёрки имеют свои проблемы и ещё обязательно будут допускать осечки.

В последних матчах календарного года красно-белые получат возможность лично притормозить «Ростов» и «Зенит». А вот поражение от «Локомотива», напротив, может ещё больше увеличить отрыв от пятёрки, и спасать сезон в таком случае будет уже поздно.

Отрыв «Динамо» от топ-5 куда более серьёзен, но и перед бело-голубыми победа в дерби может открыть неплохие перспективы, ведь в ближайших тура команда сыграет с не блещущими результатами «Ахматом» (дома) и «Рубином» (на выезде), а затем примет «Ростов». Впрочем, для подопечных Новикова сейчас каждое очко на вес золото, а в случае поражения от ЦСКА «Динамо» может окончательно увязнуть в зоне вылета.