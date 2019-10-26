«Спартак» не имеет права находиться на десятом месте»: эксперты о будущем Тедеско, кризисе ЦСКА и московских дерби

«Спартак» не имеет права идти на десятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а разговоры о кризисе в ЦСКА преувеличены. Об этом заявили эксперты RT в преддверии 14-го тура чемпионата России, в рамках которого состоятся сразу два московских дерби. Также они назвали «Локомотив» явным фаворитом противостояния с красно-белыми и порассуждали о будущем Доменико Тедеско в «Спартаке».

«Оба дерби должны получиться боевыми»

RT: Насколько плохо, что два московских дерби «Локомотив» — «Спартак» и ЦСКА — «Динамо» состоятся в воскресенье в одно время?

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Локомотива», «Спартака» и сборной России: Честно говоря, я не совсем понял это решение. Поскольку на стадион, скорее всего, не пойду, с удовольствием посмотрел бы оба матча по телевизору. А так придётся развивать мелкую моторику и постоянно переключать каналы.

Валерий Кечинов, шестикратный чемпион России в составе «Спартака»: Насколько я понимаю, матч между ЦСКА и «Динамо» перенесли на более позднее время, чтобы проще было работать полицейским. Не считаю произошедшее большой проблемой. У каждой команды свои болельщики, не вижу никаких препон для них, чтобы не прийти на стадион. Интересы телезрителей? Это скорее вопрос к составителям календаря. Что есть, то есть. Надо было думать раньше.

Александр Гришин, чемпион СССР в составе ЦСКА, экс-тренер молодёжной команды армейцев: Это безобразие. Организаторы должны были развести два дерби. Например, одно могли провести в воскресенье, а второе в понедельник, и не было бы никаких проблем. Всё-таки телезрители хотели увидеть оба матча в прямом эфире.

Андрей Кобелев, бывший главный тренер «Динамо»: Думаю, при составлении календаря учитываются все аспекты. Если два дерби попали практически на одно время, значит, возможности развести их действительно не было. Все болеют за разные команды, так что ничего страшного не произошло.

RT: Победы над ЦСКА и «Локомотивом» могут стать отправной точкой для возрождения «Динамо» и «Спартака»?

Руслан Нигматуллин:Сложно сказать, ведь победа в дерби необходима всем. Если взять противостояние ЦСКА с «Динамо», то там у обеих команд достаточно проблем. Армейцам необходимо налаживать дела в РПЛ после провала в Лиге Европы. «Динамо» вовсе пережило смену тренера, и сейчас во главе команды встал молодой интересный тренер Кирилл Новиков, который великолепно поработал с молодёжкой. Возможно, он сумеет воплотить свои идеи и в основе.

Вообще, как показывает практика, победа в дерби в перспективе ещё ничего не значит. Понятно, что это хороший психологический бонус, но очки по большому счёту нужно набирать в матчах с командами, уступающими в классе. Зачастую бывает так, что ты выигрываешь дерби, а потом оступаешься там, где не должен. Но для психологической устойчивости победа в дерби, безусловно, важна.

Валерий Кечинов: Любая победа добавляет уверенности в себе и помогает играть более раскрепощённо. А когда находишься в подвале турнирной таблицы, о каком моральном состоянии может идти речь. Результат довлеет, и ты не можешь избавиться от груза ответственности. Поэтому нет ни игры, ни результата. Считаю, красно-белые не имеют право находиться на десятом месте, в каком бы состоянии ни были. Да и состав у команды хороший. Сейчас же «Спартак» ждёт очень серьёзный соперник — «Локомотив», который достойно смотрелся в противостоянии с «Ювентусом».

Александр Гришин: Так говорить не стоит, ведь каждая игра — отдельная история. Легко «Динамо» и «Спартаку» не будет. Интересно посмотреть, как проявят себя команды под руководством Новикова и Тедеско. Хочется увидеть в исполнении этих коллективов что-то новое. А так, обе встречи должны получиться боевыми, ведь очки нужны всем.

Андрей Кобелев:Всегда приятно побеждать в дерби. Не секрет, что команды из одного города всегда соревнуются между собой. Положительный импульс способна дать любая победа, а успех в дерби тем более. Но в РПЛ тяжело противостоять любой команде, поэтому я не стал бы делить соперников на слабых и сильных. При этом «Спартак» отделяет от шестого места всего два очка, «Динамо» — чуть больше. Если не за пятёрку, то за шестёрку побороться вполне реально и тем, и другим. А серия побед может приблизить и к зоне еврокубков, ведь очки будут терять все.

«Тедеско нужно поскорее начать побеждать»

RT: Способен ли Тедеско удивить Сёмина, или «Локомотив» может только сам отдать очки «Спартаку»?

Руслан Нигматуллин: У «Локомотива» накопилась определённая усталость, поскольку многие футболисты команды вынуждены разрываться на три фронта: РПЛ, Лига чемпионов, сборные. А в связи с эпидемией травм на скамейке у Сёмина сидит лишь молодёжь. В «Спартаке» Тедеско только прививает футболистам своё видение игры, на это, безусловно, потребуется время. Новому тренеру нужно понять, кто способен двигать красно-белых вперёд. Но я в этом матче считаю фаворитами железнодорожников.

Однако у «Спартака» очень требовательные болельщики. От команды всегда ждут только побед. Никто там не скажет Тедеско: «Тренируй, а мы будем ждать результата». Вы сами видели, что уже после ничьей с «Рубином» появилась масса недовольных. Тедеско хочется поскорее начать побеждать, чтобы команда приобретала уверенность в своих силах.

Валерий Кечинов: Это будет очень тяжёлая игра, и в ней я бы не поставил на «Спартак». «Локомотив» может разве что сам придумать себе проблемы, ведь Тедеско провёл в команде очень мало времени. Если железнодорожники не настроятся должным образом, потеряют концентрацию, то красно-белые могут их наказать. В противном случае «Спартаку» придётся очень тяжело.

Александр Гришин: Команды действительно находятся в разных условиях, потому что железнодорожники на неделе провели тяжелейшую игру с «Ювентусом» и времени на восстановление у них было немного. Но в «Локомотиве» сейчас собран отличный коллектив, все сражаются друг за друга. Думаю, подопечные Сёмина сыграют в свой футбол и будут ловить «Спартак» на контратаках. Но на весь матч сил у красно-зелёных может не хватить, поэтому они, наверняка, постараются забить быстрый мяч, чтобы потом спокойно контролировать ход встречи. Что касается Тедеско, то его и позвали для того, чтобы «Спартак» начал играть в хороший футбол. Будет интересно посмотреть, какие свежие идеи он привнесёт.

Андрей Кобелев: У «Локомотива» очень сбалансированный состав с большим количеством опытных футболистов. Команда обладает определённым классом, поэтому не думаю, что Тедеско чем-то удивит Сёмина. В какой-то степени можно говорить об усталости железнодорожников после матча с «Ювентусом», но у них было достаточно времени на восстановление. Так что «Локомотив» — явный фаворит дерби.

«В чемпионской гонке по-прежнему участвуют пять команд»

RT: ЦСКА потерпел три поражения подряд в Лиге Европы, а в РПЛ уступил дома «Ростову» и сыграл вничью в Уфе. Армейцы в ближайшее время начнут отставать от конкурентов?

Руслан Нигматуллин: Не хотелось бы, чтобы это произошло, ведь ЦСКА — один из самых стабильных коллективов России последних лет. Мы привыкли, что он всегда находится в лидерах чемпионата страны. А неудачные серии случаются у всех команд. Становление красно-синих продолжается. Нельзя забывать, что в армейском клубе много молодых футболистов.

Валерий Кечинов: Безусловно, армейцам приходится непросто, так как поражения накладывают негативный отпечаток. Тем более другие претенденты на золото смотрятся уверенно.

Александр Гришин: Команда проходит через определённый психологический спад, долго не выигрывает, а это всегда сказывается на состоянии. Чем быстрее они выберутся из этой ямы, тем будет лучше. Всё-таки в ЦСКА собраны молодые футболисты, а им свойственна нестабильность. Но если красно-синие проиграют ещё пару матчей в РПЛ, можно будет говорить, что они действительно выпали из обоймы.

Короткая скамейка? Я бы так не сказал. В той же игре с «Ференцварошем» у армейцев остались в запасе неплохие легионеры: Лукас Сантос, Кристиян Бистрович, Яка Бийол. Да, на Фёдора Чалова, Марио Фернандеса, Николу Влашича выпадает большая нагрузка, но так происходит с лидерами всех команд.

Андрей Кобелев: Поражения в Лиге Европы — это одна история, а если посмотреть в турнирную таблицу РПЛ, то ЦСКА отстаёт от лидеров всего на три очка. Просто у нас после пары осечек все сразу начинают говорить о каком-то кризисе. Мне кажется, никакого кризиса у армейцев нет, и они по-прежнему претендуют на самые высокие места. Но «Динамо» вообще сражается за выживание, поэтому им очки тоже необходимы.

Что касается смены тренера у бело-голубых, то не знаю эту ситуацию изнутри, поэтому не могу судить. Но Новиков давно работает в структуре клуба, знает многих футболистов. Возможно, это поможет команде на данном этапе. Знаком с ним лично, но не могу сказать, какой футбол он будет ставить подопечным, для этого нужно посмотреть ближайшие пять-шесть матчей. А отсутствие опыта у Кирилла проблемой не считаю, ведь он не берётся из воздуха, опыт не купишь и не одолжишь.

RT: Согласны с тем, что «Локомотив» по осени выглядит главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство?

Руслан Нигматуллин: Да, считаю, именно железнодорожники — основной соперник петербуржцев в гонке за золотые медали, несмотря на определённые кадровые проблемы.

Валерий Кечинов: На сегодняшний момент — да. Можно ещё назвать «Краснодар». У команды поставлена игра и за счёт этого она добивается результата. Думаю, именно эти три коллектива будут бороться за золото. «Ростов»? Всё-таки поражение со счётом 1:6 от «Зенита» стало красноречивым. Я очень верил в подопечных Валерия Карпина, но претендент на чемпионство не имеет права так проигрывать прямому конкуренту. Думаю, жёлто-синие продолжат борьбу за место в первой пятёрке.

Александр Гришин: На мой взгляд, в чемпионской гонке по-прежнему участвуют пять команд, так как отставания незначительные. Кто будет удачливее, тот и завоюет титул. С другой стороны, впереди ещё 17 туров и тяжело загадывать наперёд. Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться претенденты на золото после зимней паузы.

Андрей Кобелев: О чём говорить, если ещё даже не закончился первый круг? Но мы видим, что на чемпионство реально претендуют пять команд, которые уже достаточно сильно оторвались от преследователей. И на сегодняшний день эта пятёрка действительно сильнее всех остальных. Но об окончательном круге претендентов на золото можно будет говорить только за пять-семь туров до конца.