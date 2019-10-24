«В тяжёлые моменты нам не хватает командного духа»: что говорили после поражения «Зенита» от «Лейпцига» в Лиге чемпионов

Сумбурная игра в начале второго тайма, а также большое количество брака и длинных передач привели к поражению в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. При этом наставник отказался обвинять в пропущенных мячах конкретных футболистов. Капитан команды Бранислав Иванович отметил, что встреча в Лейпциге — не первая, в которой команда теряет концентрацию, а Магомед Оздоев выразил уверенность, что на своём поле петербуржцы возьмут реванш.

Санкт-петербургский «Зенит» потерпел своё первое поражение в Лиге чемпионов сезона-2019/20 и опустился на вторую строчку в группе. Подопечные Сергея Семака в гостях уступили «Лейпцигу» — 1:2. Гости открыли счёт благодаря дальнему удару Ярослава Ракицкого, но не смогли удержать преимущество. За 14 минут второго тайма хозяева дважды огорчили Михаила Кержакова, причём мяч Марселя Забитцера оказался настолько красивым, что вошёл в число претендентов на звание лучшего гола недели.

«Вышли те, кто лучше готов»

По окончании встречи наставник петербуржцев Сергей Семак признал, что его команда сыграла не слишком организовано, поэтому и не смогла добыть в Германии даже ничью.

«В первом тайме мы действовали дисциплинированно. У «Лейпцига» почти не было голевых моментов. К сожалению, в самом начале второго пропустили, после чего пошла сумбурная игра, было много брака и неоправданно длинных передач. Мы не могли использовать пространство за спинами защитников оппонента. Будь мы удачливее, реализовали бы. У немцев были более острые моменты в контратаках, они победили заслужено», — объяснил Семак.

Тренер объяснил, что выпустил на поле тех же игроков, что и в матче национального чемпионата с «Ростовом» в прошедшую субботу, потому что они были готовы лучше других. Он также объяснил, чего хотел добиться заменой хавбека Олега Шатова на защитника Йордана Осорио и выходом Роберта Мака вместо Александра Ерохина.

«Венесуэлец — быстр. Хотелось более активных действий крайних защитников, а для этого нужно было подстраховать оборонительную линию. У нас были сложности из-за быстрых подключений игроков «Лейпцига». Что касается Мака, то нам нужен был быстрый футболист в атаку. В центре поля немцы действовали компактно и хорошо боролись за мячи. А открываться за спину у нас было некому. Мак — наиболее быстрый. Мы хотели, чтоб он вышел — и попытался добавить остроты», — добавил Семак.

Наставник также признался, что разгромная победа над прямым конкурентом в РПЛ не повлияла на его подопечных. А также не стал по горячим следам возлагать вину за пропущенные мячи на Себастьяна Дриусси и Дугласа Сантоса.

«Премьер-лига и Лига чемпионов — разные турниры, уровни, скорости. Конечно, тут гораздо сложнее. У нас нет никаких иллюзий на этот счёт. Будем разбирать ошибки, допущенные в эпизодах с пропущенными мячами. При этом отмечу, что, как правило, к голам приводит цепь из нескольких ошибок», — резюмировал Семак.

«Начало второго тайма получилось ужасным»

Капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович во многом согласился с тренером, но отметил, что поражение от «Лейпцига» указало на наличие определённых проблем у «Зенита».

«Очень тяжёлый матч. Хорошо начали. Гол придал нам уверенности. Но во втором тайме нам забили дважды подряд. Думаю, в тяжёлые моменты нам не хватает командного духа. Уже второй или третий раз быстро пропускаем второй вслед за первым мячом. Над этим необходимо поработать», — цитирует Ивановича пресс-служба «Зенита».

При этом Иванович заявил, что неудача на «Ред Булл Арене» не скажется на настрое «Зенита», который продолжит бороться за попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

«У нас группа, где все равны. У кого будет больше желания выигрывать, те и пройдут дальше. Можно быть и первыми, и последними. Шанс выйти всё ещё велик, после этой осечки ничего не меняется», — отметил защитник.

Он также отдал дань уважения оппоненту, назвав «быков» агрессивным коллективом, активно действующим в прессинге. Но Иванович так же добавил, что и у него есть слабые стороны.

«Немцы позволяют соперникам использовать зоны, через которые можно забить. Мы чётко знаем, что нужно сделать для победы дома», — добавил Иванович.

Полузащитник действующих чемпионов России Магомед Оздоев признался, что испытывает удовлетворение от проделанной работы, но не от результата в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня был интересный матч, особенно второй тайм. Думаю, что мы сыграли достаточно неплохо, если не брать в расчёт некоторые моменты. Думаю, тренерский штаб нам подскажет, что делать, и в ответной встрече мы возьмём верх. На «Газпром Арене» мы играем совсем по-другому. Дома всегда полный стадион, это бодрит и несёт вперёд», — сказал Оздоев.

По его словам, гол Конрада Лаймера в дебюте второго тайма серьёзно повлиял на футболистов «Зенита» и заставил их прибавить в активности.

«Но затем получилось так, что пропустили какой-то фантастический мяч. Потом могли сравнять, но забить не удалось», — объяснил Оздоев.

В отличие от своего партнёра, правый защитник Вячеслав Караваев находился в подавленном состоянии.

«Естественно, отрицательные эмоции. Уступили… Тяжело сказать, заслуженно или нет. Начало второго тайма получилось ужасным, пропустили два гола. Трудно было вернуться в игру. Пытались создать какие-то моменты, но не получилось», — признался Караваев.

По словам защитника, он не может быть доволен своими действиями в тех встречах, где сине-бело-голубые проигрывают. Он отметил, что петербуржцам необходимо восстановиться и продолжать работать.

«У «Зенита» нет права на ошибку. Нужно брать три очка в ближайшем матче», — заключил Караваев.

«Один из лучших голов в моей карьере»

После встречи наставник хозяев Юлиан Нагельсман рассказал, что не ожидал такой прыти от «Зенита» при переходе из обороны в наступление.

«Мы знали, что «Зенит» часто использует длинные передачи, но я не ожидал, что он так хорош на контратаках. Петербуржцы часто играют с позиции силы, и это то, что ожидает нас в ответном матче», — цитирует Нагельсмана пресс-служба УЕФА.

Специалист восхитился хладнокровием своих подопечных, с середины первого тайма находившихся в роли догоняющих, но отметил, что временами им сопутствовала удача.

«Очень доволен тем, что показала команда. Мы заслужили победу. В первом тайме у нас было не очень много голевых моментов, но мы контролировали ход встречи. В перерыве я заменил Тимо Вернера. Понимал, что надо чаще действовать через фланги. Пришлось поменять схему, и мы забили два красивых мяча», — добавил Нагельсман.

Одним из главных героев матча стал хавбек «Лейпцига» Марсель Забитцер. Именно его фантастический гол принёс немецкому коллективу три очка и помог выйти на первое место в группе.

«Без сомнения, это один из лучших голов в моей карьере. Забить свой первый мяч в Лиге чемпионов в такой момент — невероятное и прекрасное чувство. Счастлив, что смог помочь команде. Но три очка значат больше», — поделился австриец.

Он отметил, что после поражения от «Лиона» футболисты «Лейпцига» находились под серьёзным давлением, но победа над «Зенитом» вновь вернула им уверенность.

«Теперь судьба в наших руках. Это был отличный футбольный вечер. Заслуженная победа. Мы контролировали ход матча, и успех пришёл», — заключил Забитцер.

Немаловажную роль в успехе «Лейпцига» сыграл форвард Матеус Кунья. Именно бразилец заменил на поле Тимо Вернера и преобразил игру хозяев.

«Сложная встреча. «Зенит» — очень сильная команда. Сначала они были очень хороши. Во втором тайме мы исправили свои ошибки и смогли взять верх. Изменили схему и приложили усилия для победы», — сказал Кунья.

Футболист рассказал, что был наслышан о сине-бело-голубых, так как очень близко общается с защитником петербуржцев Дугласом Сантосом.

«Он мой хороший друг, мы из одного города. Сантос неплохо выступает за «Зенит». Наш оппонент отлично играет, все команды в нашей группе очень разные, но сильные. В гостях будет сложнее, атмосфера будет на стороне визави, но мы постараемся», — отметил спортсмен.