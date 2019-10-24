Гол Черышева в Лилле, достижение Месси в Праге и победа «Челси» в Амстердаме: обзор игрового дня Лиги чемпионов

Денис Черышев забил первый мяч в карьере в Лиге чемпионов, но его «Валенсия» упустила победу над «Лиллем» в добавленное арбитром время. Лионель Месси, огорчив «Славию» в Праге, стал первым футболистом в истории, который отличался в 15 розыгрышах турнира подряд. А «Челси» нанёс «Аяксу» первое поражение в сезоне.

Две сотни голов «Ливерпуля» и достижение 19-летнего норвежца

Действующий обладатель Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде без особых проблем разгромил «Брюгге» — 4:1. Уже на второй минуте счёт бильярдным ударом из-за пределов штрафной открыл Алекс Окслейд-Чемберлен.

А после перерыва мерсисайдцы добили соперника. Сначала Окслейд-Чемберлен оформил дубль, а затем напомнил о себе Мохаммед Салах. Египтянин ассистировал Садио Мане, а потом сам получил от него результативную передачу. Лишь после этого хозяевам удалось оформить мяч престижа.

«Ливерпуль» же параллельно стал четвёртой английской командой, забившей 200 мячей в ЛЧ. В настоящий момент на счету подопечных Юргена Клоппа ровно 202 гола в главном еврокубке. Ранее это достижение покорилось «Манчестер Юнайтед», «Арсеналу» и «Челси».

Куда сложнее в Австрии пришлось «Наполи», но неаполитанцы всё же сломили сопротивление «Зальцбурга». Главным героем в составе итальянского коллектива стал Дрис Мертенс, который оформил дубль и отдал результативную передачу.

Не менее важным достижением для бельгийца стал тот факт, что по количеству голов в составе «Наполи» он обошёл самого Диего Марадону. В активе Мертенса теперь 116 мячей в составе команды, тогда как аргентинец забил 115. Лидером же по данному показателю со 121 голом является Марек Гамшик.

Возвращаясь к противостоянию в Зальцбурге, нельзя не отметить и два точных удара в исполнении нападающего хозяев Эрлинга Холанна. 19-летний норвежский форвард в текущем сезоне забил уже 20 мячей во всех турнирах. Также Холанн стал первым футболистом-дебютантом ЛЧ, которому удалось отличиться шесть раз в первых трёх матчах еврокубка.

Помимо этого, Эрлинг — лишь второй тинейджер после Карима Бензема, хотя бы по разу поразивший ворота соперников в первых трёх поединках ЛЧ в профессиональной карьере.

Тяжёлый выезд «Барселоны» и безжалостный «Интер»

Пожалуй, главным событием дня стало историческое достижение Лионеля Месси. Уже на третьей минуте поразив ворота «Славии» в Праге, аргентинец стал первым игроком, который забил в 15 розыгрышах ЛЧ подряд. Попутно Месси огорчил 33-ю команду в рамках турнира и по этому показателю догнал Рауля и Криштиану Роналду.

Правда, в историческом для Лионеля матче «Барселона» едва не потеряла очки. «Славия» явно не собиралась с восторгом наблюдать за игрой приезжих звёзд, тем более в первом туре команда уже продемонстрировала характер, едва не обыграв на выезде «Интер». А в игре с каталонцами хозяев не сломил даже быстрый пропущенный мяч.

Сразу после перерыва они умудрились отыграться благодаря точному удару Яна Борила. Правда, «Барса» моментально вновь вышла вперёд, а помог команде отличиться Петер Олайинка, который неудачно подставил ногу под удар Луиса Суареса почти от лицевой. В оставшиеся полчаса «Славия» штурмовала ворота грозного соперника и была близка к тому, чтобы спастись, но везения команде в этот вечер всё же не хватило.

Между тем «Интер» дома одержал важнейшую победу над дортмундской «Боруссией». В равном матче, в котором обе команды были одинаково близки к успеху, подопечные Антонио Конте продемонстрировали практически идеальную реализацию своих моментов. Из трёх ударов хозяев в створ два вышли результативными.

В середине первого тайма Лаутаро Мартинес реализовал выход один на один, а в концовке точку в ходе грамотной контратаки поставил Антонио Кандрева. Плюс незадолго до этого Мартинес не реализовал пенальти, назначенный за фол Матса Хуммельса на юном Себастьяно Эспозито.

Первая победа «Бенфики» и продвижение Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Для российских же болельщиков отчётный игровой день получился неудачным сразу по двум причинам. Во-первых, обидное поражение потерпел «Зенит». Во-вторых, Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и расположилась на шестом месте. Если ситуация не изменится, РПЛ потеряет возможность выставлять в ЛЧ сразу три команды.

Печальная рокировка стала возможной после победы «Бенфики». Два поражения подряд не оставили лиссабонцам иного выхода, кроме как обыгрывать дома переживший смену тренера «Лион». И с этой задачей «орлы» пусть и не без труда, но справились — 2:1. Причём победный мяч Пицци получился невероятно курьёзным. Голкипер гостей Антони Лопеш, стремясь как можно быстрее начать атаку своей команды, рукой выбросил снаряд точно на соперника, а тот в касание отправил его в пустой створ.

Теперь ситуация в группе G обострилась до предела. Лидирует «Лейпциг» с шестью очками, второе место делят «Зенит» и «Лион» с четырьмя баллами, а на последней строчке идёт «Бенфика» с тремя.

Спасение «Лилля» на 95-й минуте и отменённый гол Промеса

Зато порадовал российских болельщиков Денис Черышев. В матче с «Лиллем» полузащитнику «Валенсии» удалось забить дебютный мяч в ЛЧ. По истечении часа игры футболист поставил точку в классной контратаке своей команды.

Однако удержать важнейшую победу «Валенсии» не удалось. Незадолго до финального свистка гости остались в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил Муктар Дьякаби, а на пятой добавленной минуте позволили хозяевам спастись. В сутолоке у чужих ворот протолкнуть мяч в сетку удалось вышедшему на замену Нанитамо Иконе.

В другом матче группы H «Челси» на выезде одержал важную победу над «Аяксом». Подопечные Фрэнка Лэмпарда не только набрали три очка, но и нанесли сопернику первое поражение в сезоне. При этом амстердамцы большую часть встречи владели преимуществом, а незадолго до перерыва даже открыли счёт. Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес замкнул навес партнёра на дальней штанге. Судья из Румынии Овидиу Хацеган сначала гол засчитал, но после просмотра повтора зафиксировал у голландца микроскопический офсайд.

Во втором тайме хозяева также имели моменты, но не смогли их реализовать и в итоге пропустили в самой концовке. Победу гостям принёс вышедший на замену Миши Батшуайи. На 86-й минуте он с рикошетом от перекладины отправил снаряд в сетку после прострела с левого фланга.