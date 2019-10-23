Реванш за Лигу Европы, перепалка в соцсетях и великолепная форма Дзюбы: чем интересен матч «Лейпциг» — «Зенит» в ЛЧ
- © Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Отличная форма «Зенита» и серия «Лейпцига» без побед
Нынешний сезон в Лиге чемпионов особенно важен для «Зенита», ведь команда пробилась в групповой этап главного еврокубка впервые за три года и горит желанием не ударить в грязь лицом. Пока возвращение получается весьма достойным. В первом матче подопечные Сергея Семака на выезде разошлись миром с «Лионом» — 1:1, а во втором уверенно обыграли дома «Бенфику» — 3:1.
Таким образом, спаренные встречи с «Лейпцигом» фактически станут для сине-бело-голубых решающими. В них действующий чемпион России может как практически обеспечить себе путёвку в плей-офф, так и серьёзно усложнить себе задачу. И предсказать, как закончатся эти игры, крайне сложно, поскольку состав группы G получился предельно ровным. Показательны результаты того же «Лейпцига», который сначала на выезде обыграл «Бенфику» — 2:1, а затем дома неожиданно уступил терпящему бедствие в Лиге 1 «Лиону» — 0:2.
Впрочем, этот матч стал одним из четырёх в серии команды без побед во всех турнирах. «Лейпциг» под руководством одного из самых талантливых молодых тренеров Европы Юлиана Нагельсмана великолепно начал сезон и захватил лидерство в Бундеслиге, но в последних трёх турах набрал лишь два очка и опустился на пятое место, хотя и дышит в спину нынешним лидерам — мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Вольфсбургу».
«Зенит» же, наоборот, находится в отличной форме, что показал последний матч Российской премьер-лиги с «Ростовом», в котором петербуржцы одержали победу с теннисным счётом — 6:1. Этот результат должен придать уверенности команде перед важной выездной встречей в ЛЧ, считает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.
«Думаю, мы стали немного сильнее. Начали правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы. Конечно, мы растём как команда. Есть топ-клубы, с которыми сложно играть, а с остальными мы можем бороться. У нас появляется всё большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаемся с командами сопоставимого уровня. Если сможем выйти из группы, это станет для нас большим успехом», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.
При этом Артём Дзюба в последнем матче национального чемпионата оформил хет-трик и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне нападающий просто не оставляет шансов соперникам. Он уже набрал 19 баллов за результативность во всех турнирах, плюс трижды забил и трижды ассистировал партнёрам в двух последних матчах в составе национальной команды.
В Лиге чемпионов Дзюба также не отмалчивается. В Лионе он помог отличиться Сердару Азмуну, а в игре с «Бенфикой» открыл счёт своим голам. Что касается иранца, то он начал сезон не слишком уверенно и в каждом матче упускал по паре верных моментов, но к осени, кажется, набрал форму. В ЛЧ на его счету уже два забитых мяча.
Справиться с убойным дуэтом нападающих «Зенита» «Лейпцигу» будет особенно непросто ещё и потому, что пропустит матч из-за травмы основной центральный защитник команды Ибраима Конате. Повреждение он получил как раз в неудачном для коллектива Нагельсмана поединке с «Лионом». Теперь у тренера не будет возможности прибегнуть к периодически применяемой расстановке с тремя центральными защитниками, либо же в центр обороны придётся бросать игрока другого амплуа, что в любом случае является риском.
«Зенит» обладает чёткой структурой, особенно когда контролирует мяч. Петербуржцам нравится играть широко и полагаться на подачи с флангов. Иногда они защищаются с очень высокой линией обороны. Конечно, победа значительно повысит наши шансы на выход в плей-офф», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт клуба.
Впрочем, дома «Лейпциг» вряд ли будет действовать от обороны, а потому Семаку предстоит поломать голову над тем, как нейтрализовать Марселя Забитцера, Юссуфа Поульсена, Эмиля Форсберга и лучшего бомбардира команды Тимо Вернера, который уже записал на свой счёт в текущем сезоне восемь мячей, в том числе дважды огорчил «Бенфику».
Также тренерскому штабу гостей придётся принять непростое решение касательно вратарской позиции. Андрей Лунёв в нынешнем сезоне допустил целый ряд ошибок и, в конце концов, угодил на скамейку запасных не только в сборной, но и в клубе. Два последних матча в РПЛ на последнем рубеже петербуржцев провёл Михаил Кержаков. Вероятно, он же попадёт в основу в Лейпциге.
Неудача петербуржцев с Манчини и немецкое прошлое Семака
Напомним, что именно «Лейпциг» полтора года назад выбил российский коллектив из еврокубков.
Тогда пути команд пересеклись на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Судьбу первого матча в Германии во многом решил как раз Вернер. Он отдал результативную передачу и забил сам. Гол Доменико Кршито в концовке помог «Зениту» лишь возродить интригу — 1:2.
К сожалению, дома петербуржцы пропустили первыми, и вновь не обошлось без результативных действий Вернера, который отдал голевую передачу. Перед самым перерывом статус-кво на табло восстановил Себастьян Дриусси, но забить второй мяч подопечным Роберто Манчини так и не удалось. Мало того, Вернер в концовке не реализовал пенальти. Так нападающий сборной Германии стал настоящим «злым гением» «Зенита».
А перед матчем клубы устроили шуточную перепалку в Twitter по поводу того противостояния. Изначально немецкая сторона опубликовала ролик с голами своих футболистов в ворота «Зенита». Петербуржцы ответили, что сразу два мяча были забиты из офсайда, но хозяева выложили детальную раскадровку эпизодов, подтверждающих их правоту.
We already know how to find the back of the 🥅 against @fczenit_en!— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) 21 октября 2019 г.
🔴⚪ #DieRotenBullen#UCL#RBLZENpic.twitter.com/nnNv6in9LB
Теперь сине-бело-голубые постараются отомстить «Лепйцигу» на поле уже под руководством Семака. К слову тренерская карьера специалиста началась именно со встречи с немецкой командой. В марте 2014-го он временно возглавил «Зенит» после отставки Лучано Спаллетти и помог сине-бело-голубым на выезде обыграть дортмундскую «Боруссию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. К сожалению, в Питере в первом матче «Зенит» уступил — 2:4, и та победа принесла Семаку и его подопечным лишь моральное удовлетворение.
Зато в 2008-м петербуржцы на пути к триумфу в Кубке УЕФА выбили из борьбы сразу два коллектива из Германии: «Байер» с Дмитрием Булыкиным в составе и саму «Баварию» во главе с проводившим заключительный сезон в футболе Оливером Каном. В результате последний матч легендарного вратаря в еврокубках получился провальным — в ответном полуфинальной встрече он пропустил четыре безответных мяча в Петербурге, а та игра вошла в список исторических для российских команд.