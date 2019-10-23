Реванш за Лигу Европы, перепалка в соцсетях и великолепная форма Дзюбы: чем интересен матч «Лейпциг» — «Зенит» в ЛЧ

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» на выезде сыграет с «Лейпцигом». Петербуржцы постараются взять у соперника реванш за вылет из Лиги Европы полуторагодичной давности. На этой почве пресс-службы клубов устроили шуточную перепалку в соцсетях. Одним из главных героев противостояния может стать Артём Дзюба, забивший шесть голов и отдавший пять результативных передач в последних трёх матчах.

Отличная форма «Зенита» и серия «Лейпцига» без побед

Нынешний сезон в Лиге чемпионов особенно важен для «Зенита», ведь команда пробилась в групповой этап главного еврокубка впервые за три года и горит желанием не ударить в грязь лицом. Пока возвращение получается весьма достойным. В первом матче подопечные Сергея Семака на выезде разошлись миром с «Лионом» — 1:1, а во втором уверенно обыграли дома «Бенфику» — 3:1.

Таким образом, спаренные встречи с «Лейпцигом» фактически станут для сине-бело-голубых решающими. В них действующий чемпион России может как практически обеспечить себе путёвку в плей-офф, так и серьёзно усложнить себе задачу. И предсказать, как закончатся эти игры, крайне сложно, поскольку состав группы G получился предельно ровным. Показательны результаты того же «Лейпцига», который сначала на выезде обыграл «Бенфику» — 2:1, а затем дома неожиданно уступил терпящему бедствие в Лиге 1 «Лиону» — 0:2.

Впрочем, этот матч стал одним из четырёх в серии команды без побед во всех турнирах. «Лейпциг» под руководством одного из самых талантливых молодых тренеров Европы Юлиана Нагельсмана великолепно начал сезон и захватил лидерство в Бундеслиге, но в последних трёх турах набрал лишь два очка и опустился на пятое место, хотя и дышит в спину нынешним лидерам — мёнхенгладбахской «Боруссии» и «Вольфсбургу».

«Зенит» же, наоборот, находится в отличной форме, что показал последний матч Российской премьер-лиги с «Ростовом», в котором петербуржцы одержали победу с теннисным счётом — 6:1. Этот результат должен придать уверенности команде перед важной выездной встречей в ЛЧ, считает главный тренер петербуржцев Сергей Семак.

«Думаю, мы стали немного сильнее. Начали правильнее действовать, если сравнивать с прошлогодним выступлением в Лиге Европы. Конечно, мы растём как команда. Есть топ-клубы, с которыми сложно играть, а с остальными мы можем бороться. У нас появляется всё большая вариативность в тактических построениях, когда как раз встречаемся с командами сопоставимого уровня. Если сможем выйти из группы, это станет для нас большим успехом», — приводит слова Семака официальный сайт УЕФА.

При этом Артём Дзюба в последнем матче национального чемпионата оформил хет-трик и отдал две результативные передачи. В текущем сезоне нападающий просто не оставляет шансов соперникам. Он уже набрал 19 баллов за результативность во всех турнирах, плюс трижды забил и трижды ассистировал партнёрам в двух последних матчах в составе национальной команды.

В Лиге чемпионов Дзюба также не отмалчивается. В Лионе он помог отличиться Сердару Азмуну, а в игре с «Бенфикой» открыл счёт своим голам. Что касается иранца, то он начал сезон не слишком уверенно и в каждом матче упускал по паре верных моментов, но к осени, кажется, набрал форму. В ЛЧ на его счету уже два забитых мяча.

Справиться с убойным дуэтом нападающих «Зенита» «Лейпцигу» будет особенно непросто ещё и потому, что пропустит матч из-за травмы основной центральный защитник команды Ибраима Конате. Повреждение он получил как раз в неудачном для коллектива Нагельсмана поединке с «Лионом». Теперь у тренера не будет возможности прибегнуть к периодически применяемой расстановке с тремя центральными защитниками, либо же в центр обороны придётся бросать игрока другого амплуа, что в любом случае является риском.

«Зенит» обладает чёткой структурой, особенно когда контролирует мяч. Петербуржцам нравится играть широко и полагаться на подачи с флангов. Иногда они защищаются с очень высокой линией обороны. Конечно, победа значительно повысит наши шансы на выход в плей-офф», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт клуба.

Впрочем, дома «Лейпциг» вряд ли будет действовать от обороны, а потому Семаку предстоит поломать голову над тем, как нейтрализовать Марселя Забитцера, Юссуфа Поульсена, Эмиля Форсберга и лучшего бомбардира команды Тимо Вернера, который уже записал на свой счёт в текущем сезоне восемь мячей, в том числе дважды огорчил «Бенфику».

Также тренерскому штабу гостей придётся принять непростое решение касательно вратарской позиции. Андрей Лунёв в нынешнем сезоне допустил целый ряд ошибок и, в конце концов, угодил на скамейку запасных не только в сборной, но и в клубе. Два последних матча в РПЛ на последнем рубеже петербуржцев провёл Михаил Кержаков. Вероятно, он же попадёт в основу в Лейпциге.

Неудача петербуржцев с Манчини и немецкое прошлое Семака

Напомним, что именно «Лейпциг» полтора года назад выбил российский коллектив из еврокубков.

Тогда пути команд пересеклись на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Судьбу первого матча в Германии во многом решил как раз Вернер. Он отдал результативную передачу и забил сам. Гол Доменико Кршито в концовке помог «Зениту» лишь возродить интригу — 1:2.

К сожалению, дома петербуржцы пропустили первыми, и вновь не обошлось без результативных действий Вернера, который отдал голевую передачу. Перед самым перерывом статус-кво на табло восстановил Себастьян Дриусси, но забить второй мяч подопечным Роберто Манчини так и не удалось. Мало того, Вернер в концовке не реализовал пенальти. Так нападающий сборной Германии стал настоящим «злым гением» «Зенита».

А перед матчем клубы устроили шуточную перепалку в Twitter по поводу того противостояния. Изначально немецкая сторона опубликовала ролик с голами своих футболистов в ворота «Зенита». Петербуржцы ответили, что сразу два мяча были забиты из офсайда, но хозяева выложили детальную раскадровку эпизодов, подтверждающих их правоту.

Теперь сине-бело-голубые постараются отомстить «Лепйцигу» на поле уже под руководством Семака. К слову тренерская карьера специалиста началась именно со встречи с немецкой командой. В марте 2014-го он временно возглавил «Зенит» после отставки Лучано Спаллетти и помог сине-бело-голубым на выезде обыграть дортмундскую «Боруссию» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. К сожалению, в Питере в первом матче «Зенит» уступил — 2:4, и та победа принесла Семаку и его подопечным лишь моральное удовлетворение.

Зато в 2008-м петербуржцы на пути к триумфу в Кубке УЕФА выбили из борьбы сразу два коллектива из Германии: «Байер» с Дмитрием Булыкиным в составе и саму «Баварию» во главе с проводившим заключительный сезон в футболе Оливером Каном. В результате последний матч легендарного вратаря в еврокубках получился провальным — в ответном полуфинальной встрече он пропустил четыре безответных мяча в Петербурге, а та игра вошла в список исторических для российских команд.