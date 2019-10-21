Внимание к Миранчукам, настрой Роналду и Каррера на трибунах: чем интересен матч «Ювентус» — «Локомотив» в ЛЧ
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Важнее обыграть «Локомотив», чем выиграть «Золотой мяч»
Жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов для «Локомотива» сложно было назвать удачной. Железнодорожники получили в соперники по квартету два европейских топ-клуба, «Ювентус» и «Атлетико», а также амбициозный немецкий «Байер». Однако в первом же матче железнодорожники обыграли на выезде леверкузенцев и продемонстрировали, что намерены попортить кровь фаворитам.
Правда, в матче с «Атлетико» в Черкизово подопечные Юрия Сёмина потерпели поражение, но положение российской команды перед спаренными встречами с «Ювентусом» вовсе не кажется безнадёжным. Другое дело, что для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЛЧ, «Локомотиву» необходимо набирать очки.
Помешать это сделать команде может череда серьёзных травм. Железнодорожникам в Турине точно не помогут Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Фёдор Смолов, Лука Джорджевич и Мацей Рыбусь. Под вопросом участие в игре Дмитрия Баринова. Причём последний матч РПЛ с «Ахматом» пропустили оба основных опорных полузащитника красно-зелёных — Баринов и Гжегож Крыховяк. Поляк, по сообщениям тренерского штаба, не попал в заявку из-за проблем с кишечником, но в Италии сможет выйти на поле.
Участие Крыховяка в матче для «Локо» особенно важно, ведь Гжегож в текущем сезоне является настоящим лидером команды, который не только совершает огромный объём работы, но и регулярно забивает. То же можно сказать о Баринове. Не исключено, что компанию в опорной зоне им вновь составит Мурило.
Также должен принять участие в матче чемпион мира Бенедикт Хёведес. Для него эта игра станет особенной, ведь сезон-2017/18 он на правах аренды провёл в Турине, но получал не слишком много игрового времени. Теперь же ему предстоит сдерживать самого Криштиану Роналду, который на прошлой неделе разменял восьмую сотню голов в карьере. А в предстоящей встрече футболист может стать автором нового достижения — забить 34-й команде в рамках ЛЧ. Впрочем, сам он перед матчем признался, что не думает о личных достижениях.
«Прямо сейчас «Золотой мяч» — не самая главная моя цель. Важнее обыграть «Локомотив». Ведь если мы одержим победу, то станем на 50% ближе к выходу в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.
Ну а Сёмин призвал подопечных не зацикливаться только лишь на фигуре Криштиану.
«Ювентус» произвёл, как всегда, очень сильное впечатление в последнем матче Серии А. «Ювентус» — это не один Роналду. Каждый футболист туринцев — большой мастер и настоящая звезда. Неправильно делать акцент лишь на Криштиану», — отметил тренер.
В свою очередь, португалец получит возможность встретиться с партнёром по сборной Жоау Мариу. Полузащитник, как и Хёведес, наверняка постарается напомнить итальянским болельщикам о себе, ведь карьера в «Интере» у него откровенно не задалась. Зато в «Локо» он пришёлся ко двору и сумел заменить на левом фланге травмированного Антона Миранчука.
Зато его брат Алексей сможет выйти на поле и наконец сыграет в текущем сезоне Лиги чемпионов. К слову, крупнейшее итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport перед игрой посвятило Миранчукам целый материал под названием «Юве», приглядись к братьям Миранчукам: вот их безумные истории».
В нём, в частности, рассказывается, как братьев в детстве отчислили из «Спартака», о том, что о Миранчуках как-то раз был задан вопрос в российской версии знаменитой телеигры «Кто хочет стать миллионером». Разумеется, в материале много говорится о сильных футбольных качествах Алексея и Антона. Так что «Локомотиву» ждать недооценки в Турине явно не стоит. От этого же своих подопечных предостерёг Маурицио Сарри.
«Нужно опасаться «Локомотива». В этой команде нет больших звёзд, но она очень хорошо играет. Это касается и чемпионата страны, и Лиги чемпионов. Железнодорожники могут создать нам проблемы. В матче с «Байером» было видно, как они умеют атаковать и забивать. Они перехватывают мяч, прессингуют голкипера, действуют агрессивно. К этому клубу нужно отнестись с большим уважением. Будет сложно», — цитирует Сарри итальянский журналист Джанлука ди Марцио.
Встреча Карреры с Сёминым и неудачная статистика для «Локо»
Впрочем, несмотря на индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, «Локомотив» в Италии будет являться явным андердогом, и даже ничья станет для железнодорожников великолепным результатом. «Ювентус» под руководством нового тренера Сарри находится на ходу и на старте сезона не потерпел ни одного поражения, а дома вовсе выиграл все пять матчей. В пассив туринцам можно занести лишь упущенную в Мадриде победу над «Атлетико». В столице Испании «Юве» вёл 2:0, но позволил сопернику сравнять счёт.
Ничего хорошего не сулит «Локомотиву» и статистика. Российские команды в принципе не слишком удачно играют с итальянскими в еврокубках. В 60 матчах они одержали лишь 11 побед и потерпели 33 поражения. В Лиге чемпионов цифры ещё более печальные — 26 матчей и всего три победы.
А железнодорожникам уже довелось встречаться с «Ювентусом». Правда, случилось это в первом раунде далёкого Кубка УЕФА — 1993/94. Тогда «старая синьора» с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой в составе уверенно обыграла российский коллектив по сумме двух встреч — 4:0. В Турине ведомые Сёминым красно-зелёные вовсе были разгромлены — 0:3. К слову, Каррера собирается посетить матч с «Локомотивом» и не сулит бывшей команде лёгкой жизни.
«Я не думаю, что матч получится лёгкой прогулкой для «Ювентуса». «Локомотив» стартовал с гостевой победы. Возможно, он более опасен вдали от дома, потому что приспосабливается к сопернику», — приводит слова специалиста TuttoJuve.
Возвращаясь к истории противостояния «Ювентуса» с российскими командами, впоследствии в Италию в рамках уже не существующего Кубка Интертото приезжал «Ростов» и также не сумел составить конкуренцию гранду. Причём та игра проходила в Чезене, а не Турине.
Куда более достойно смотрелся на «Олимпико ди Торино» «Зенит». Питерцы в 2008-м в рамках дебютного для себя группового этапа ЛЧ были близки к тому, чтобы отобрать у чёрно-белых очки, но за 15 минут до финального свистка пропустили единственный мяч от Алессандро Дель Пьеро. Зато в Питере «Зенит» разошёлся с «Юве» миром, и это был единственный случай, когда российская команда не проиграла «старой синьоре» в еврокубках.
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