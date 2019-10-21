Внимание к Миранчукам, настрой Роналду и Каррера на трибунах: чем интересен матч «Ювентус» — «Локомотив» в ЛЧ

«Локомотив» на выезде сыграет с «Ювентусом» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Железнодорожники считаются явным аутсайдером противостояния, но итальянские СМИ перед игрой призвали Маурицио Сарри внимательнее отнестись к братьям Миранчукам. В свою очередь, Криштиану Роналду признался, что победа над российским коллективом для него на данный момент важнее получения «Золотого мяча». С трибун за встречей будет наблюдать бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

«Важнее обыграть «Локомотив», чем выиграть «Золотой мяч»

Жеребьёвку группового этапа Лиги чемпионов для «Локомотива» сложно было назвать удачной. Железнодорожники получили в соперники по квартету два европейских топ-клуба, «Ювентус» и «Атлетико», а также амбициозный немецкий «Байер». Однако в первом же матче железнодорожники обыграли на выезде леверкузенцев и продемонстрировали, что намерены попортить кровь фаворитам.

Правда, в матче с «Атлетико» в Черкизово подопечные Юрия Сёмина потерпели поражение, но положение российской команды перед спаренными встречами с «Ювентусом» вовсе не кажется безнадёжным. Другое дело, что для того, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф ЛЧ, «Локомотиву» необходимо набирать очки.

Помешать это сделать команде может череда серьёзных травм. Железнодорожникам в Турине точно не помогут Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Фёдор Смолов, Лука Джорджевич и Мацей Рыбусь. Под вопросом участие в игре Дмитрия Баринова. Причём последний матч РПЛ с «Ахматом» пропустили оба основных опорных полузащитника красно-зелёных — Баринов и Гжегож Крыховяк. Поляк, по сообщениям тренерского штаба, не попал в заявку из-за проблем с кишечником, но в Италии сможет выйти на поле.

Участие Крыховяка в матче для «Локо» особенно важно, ведь Гжегож в текущем сезоне является настоящим лидером команды, который не только совершает огромный объём работы, но и регулярно забивает. То же можно сказать о Баринове. Не исключено, что компанию в опорной зоне им вновь составит Мурило.

Также должен принять участие в матче чемпион мира Бенедикт Хёведес. Для него эта игра станет особенной, ведь сезон-2017/18 он на правах аренды провёл в Турине, но получал не слишком много игрового времени. Теперь же ему предстоит сдерживать самого Криштиану Роналду, который на прошлой неделе разменял восьмую сотню голов в карьере. А в предстоящей встрече футболист может стать автором нового достижения — забить 34-й команде в рамках ЛЧ. Впрочем, сам он перед матчем признался, что не думает о личных достижениях.

«Прямо сейчас «Золотой мяч» — не самая главная моя цель. Важнее обыграть «Локомотив». Ведь если мы одержим победу, то станем на 50% ближе к выходу в плей-офф Лиги чемпионов», — приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.

Ну а Сёмин призвал подопечных не зацикливаться только лишь на фигуре Криштиану.

«Ювентус» произвёл, как всегда, очень сильное впечатление в последнем матче Серии А. «Ювентус» — это не один Роналду. Каждый футболист туринцев — большой мастер и настоящая звезда. Неправильно делать акцент лишь на Криштиану», — отметил тренер.

В свою очередь, португалец получит возможность встретиться с партнёром по сборной Жоау Мариу. Полузащитник, как и Хёведес, наверняка постарается напомнить итальянским болельщикам о себе, ведь карьера в «Интере» у него откровенно не задалась. Зато в «Локо» он пришёлся ко двору и сумел заменить на левом фланге травмированного Антона Миранчука.

Зато его брат Алексей сможет выйти на поле и наконец сыграет в текущем сезоне Лиги чемпионов. К слову, крупнейшее итальянское спортивное издание La Gazzetta dello Sport перед игрой посвятило Миранчукам целый материал под названием «Юве», приглядись к братьям Миранчукам: вот их безумные истории».

В нём, в частности, рассказывается, как братьев в детстве отчислили из «Спартака», о том, что о Миранчуках как-то раз был задан вопрос в российской версии знаменитой телеигры «Кто хочет стать миллионером». Разумеется, в материале много говорится о сильных футбольных качествах Алексея и Антона. Так что «Локомотиву» ждать недооценки в Турине явно не стоит. От этого же своих подопечных предостерёг Маурицио Сарри.

«Нужно опасаться «Локомотива». В этой команде нет больших звёзд, но она очень хорошо играет. Это касается и чемпионата страны, и Лиги чемпионов. Железнодорожники могут создать нам проблемы. В матче с «Байером» было видно, как они умеют атаковать и забивать. Они перехватывают мяч, прессингуют голкипера, действуют агрессивно. К этому клубу нужно отнестись с большим уважением. Будет сложно», — цитирует Сарри итальянский журналист Джанлука ди Марцио.

Встреча Карреры с Сёминым и неудачная статистика для «Локо»

Впрочем, несмотря на индивидуальное мастерство отдельных исполнителей, «Локомотив» в Италии будет являться явным андердогом, и даже ничья станет для железнодорожников великолепным результатом. «Ювентус» под руководством нового тренера Сарри находится на ходу и на старте сезона не потерпел ни одного поражения, а дома вовсе выиграл все пять матчей. В пассив туринцам можно занести лишь упущенную в Мадриде победу над «Атлетико». В столице Испании «Юве» вёл 2:0, но позволил сопернику сравнять счёт.

Ничего хорошего не сулит «Локомотиву» и статистика. Российские команды в принципе не слишком удачно играют с итальянскими в еврокубках. В 60 матчах они одержали лишь 11 побед и потерпели 33 поражения. В Лиге чемпионов цифры ещё более печальные — 26 матчей и всего три победы.

А железнодорожникам уже довелось встречаться с «Ювентусом». Правда, случилось это в первом раунде далёкого Кубка УЕФА — 1993/94. Тогда «старая синьора» с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой в составе уверенно обыграла российский коллектив по сумме двух встреч — 4:0. В Турине ведомые Сёминым красно-зелёные вовсе были разгромлены — 0:3. К слову, Каррера собирается посетить матч с «Локомотивом» и не сулит бывшей команде лёгкой жизни.

«Я не думаю, что матч получится лёгкой прогулкой для «Ювентуса». «Локомотив» стартовал с гостевой победы. Возможно, он более опасен вдали от дома, потому что приспосабливается к сопернику», — приводит слова специалиста TuttoJuve.

Возвращаясь к истории противостояния «Ювентуса» с российскими командами, впоследствии в Италию в рамках уже не существующего Кубка Интертото приезжал «Ростов» и также не сумел составить конкуренцию гранду. Причём та игра проходила в Чезене, а не Турине.

Куда более достойно смотрелся на «Олимпико ди Торино» «Зенит». Питерцы в 2008-м в рамках дебютного для себя группового этапа ЛЧ были близки к тому, чтобы отобрать у чёрно-белых очки, но за 15 минут до финального свистка пропустили единственный мяч от Алессандро Дель Пьеро. Зато в Питере «Зенит» разошёлся с «Юве» миром, и это был единственный случай, когда российская команда не проиграла «старой синьоре» в еврокубках.