Роналду заявил, что победа над «Локомотивом» будет для него важнее «Золотого мяча»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что победа над московским «Локомотивом» в третьем туре группового этапа футбольной Лиги чемпионов является для него важнейшей целью на данный момент.

«Прямо сейчас «Золотой мяч» — не самая главная моя цель. Более важно обыграть «Локомотив». Потому что, если мы выиграем, мы станем на 50% ближе к выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов», — приводит слова Роналду La Gazzetta dello Sport.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам сезона.

Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдёт 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 мск.

Ранее итальянские СМИ призвали «Ювентус» обратить внимание в «Локомотиве» на братьев Миранчуков.