Итальянские СМИ призвали «Ювентус» обратить внимание на братьев Миранчуков

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Итальянские СМИ перед матчем третьего тура группового этапа этапа группового этапа футбольной Лиги чемпионов призвали туринский «Ювентус» обратить внимание на полузащитников московского «Локомотива» братьев Алексея и Антона Миранчуков.
Итальянские СМИ призвали «Ювентус» обратить внимание на братьев Миранчуков
  • РИА Новости

Издание La Gazzetta dello Sport опубликовала материал с названием: «Юве», приглядись к братьям Миранчукам: вот их (безумные) истории».

В этой статье издание разобрало игру хавбеков и назвала их главной опасностью для «Ювентуса» в предстоящем матче.

«Алексею нравится Испания, в то время как у Антона нет предпочтений. Летом «Локо» также отказался продавать их в «Зенит». Мы ещё поговорим о них летом, когда команда Черчесова будет играть на Евро», — говорится в материале.

Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдёт 22 октября в Турине. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Ювентус» — «Локомотив» в ЛЧ рассудит греческая бригада арбитров.

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