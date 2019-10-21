Итальянские СМИ призвали «Ювентус» обратить внимание на братьев Миранчуков
- РИА Новости
Издание La Gazzetta dello Sport опубликовала материал с названием: «Юве», приглядись к братьям Миранчукам: вот их (безумные) истории».
В этой статье издание разобрало игру хавбеков и назвала их главной опасностью для «Ювентуса» в предстоящем матче.
«Алексею нравится Испания, в то время как у Антона нет предпочтений. Летом «Локо» также отказался продавать их в «Зенит». Мы ещё поговорим о них летом, когда команда Черчесова будет играть на Евро», — говорится в материале.
Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдёт 22 октября в Турине. Начало — 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что матч «Ювентус» — «Локомотив» в ЛЧ рассудит греческая бригада арбитров.