Итальянские СМИ призвали «Ювентус» обратить внимание на братьев Миранчуков

Итальянские СМИ перед матчем третьего тура группового этапа этапа группового этапа футбольной Лиги чемпионов призвали туринский «Ювентус» обратить внимание на полузащитников московского «Локомотива» братьев Алексея и Антона Миранчуков.

Издание La Gazzetta dello Sport опубликовала материал с названием: «Юве», приглядись к братьям Миранчукам: вот их (безумные) истории».

В этой статье издание разобрало игру хавбеков и назвала их главной опасностью для «Ювентуса» в предстоящем матче.

«Алексею нравится Испания, в то время как у Антона нет предпочтений. Летом «Локо» также отказался продавать их в «Зенит». Мы ещё поговорим о них летом, когда команда Черчесова будет играть на Евро», — говорится в материале.

Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдёт 22 октября в Турине. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что матч «Ювентус» — «Локомотив» в ЛЧ рассудит греческая бригада арбитров.