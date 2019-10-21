Сарри назвал «Локомотив» опасным соперником для «Ювентуса»

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
Сарри назвал «Локомотив» опасным соперником для «Ювентуса»
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«Мы видели, как они играли в Леверкузене. Мы видели, как они прессинговали, как они заставили вратаря немцев совершать ошибки. Эта команда очень опасна все 90 минут, надо быть внимательнее», — цитирует Сарри ТАСС.

Он также признался, что не определился, какого игрока выпустит в нападение вместе с Криштиану Роналду.

Встреча между «Ювентусом» и «Локомотивом» пройдёт 22 октября в Турине. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Роналду заявил, что победа над «Локомотивом» будет для него важнее «Золотого мяча».

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