Ничья МЮ и «Ливерпуля», победа «Монако» без Головина и хет-трик за 10 минут: воскресные события в европейском футболе

В Англии «Ливерпуль» впервые в текущем сезоне АПЛ потерял очки, разойдясь миром с «Манчестер Юнайтед». Во Франции «Монако» в добавленное арбитром время вырвал победу у «Ренна», при этом в матче из-за дисквалификации не принимал участия Александр Головин. А в Италии датский нападающий «Пармы» Андреас Корнелиус, выйдя на замену, оформил хет-трик за десять минут. RT рассказывает о главных событиях воскресенья в европейском футболе.

Спасение «Ливерпуля» и чёрная полоса Клоппа

Главным событием игрового дня стала встреча «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» в АПЛ. Действующий победитель Лиги чемпионов подошёл к ней с победной серией из 17 матчей в национальном первенстве, тогда как Уле-Гуннар Сульшер испытывал серьёзные проблемы с составом из-за травм целого ряда игроков. Не обошёлся без потерь и «Ливерпуль», причём пропускал игру в том числе Мохаммед Салах.

И в результате без своего лидера коллектив Юргена Клоппа едва не потерпел поражение. Действовавший строго от обороны МЮ ближе к концу первого тайма получил шанс провести контратаку и неожиданно открыл счёт. Правда, Садио Мане тут же удалось восстановить статус-кво, но судья после просмотра повтора взятие ворот отменил из-за фола сенегальца на защитнике.

Во втором тайме хозяева изо всех сил обороняли минимальное преимущество и были близки к тому, чтобы одержать неожиданную победу, но за пять минут до финального свистка всё же пропустили. Вышедший на замену Адам Лаллана замкнул прострел с фланга. Однако и ничейный результат можно назвать большой удачей для МЮ, ведь подопечные Сульшера стали первыми, кому удалось отобрать очки у «Ливерпуля» в текущем сезоне АПЛ. Клопп же вновь не сумел выиграть на «Олд Траффорд». В пяти матчах на этом стадионе он лишь добился четырёх ничьих и один раз уступил.

Семь забитых мячей и невероятное приземление

В Италии «Интер» после поражения от «Ювентуса» на выезде обыграл «Сассуоло» — 4:3. Дублями в составе миланского коллектива отметились нападающие Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес. Хозяевам не удалось набрать очки в первом поединке после смерти президента клуба Джорджо Сквинци. Перед игрой была объявлена минута молчания, а фанаты развернули на трибунах огромное фото Сквинци.

Другое знаковое событие произошло прямо по ходу встречи. В принципе, появление на поле болельщика сложно назвать эксцессом. Такое в футболе происходит регулярно. Однако в Сассуоло молодой человек спустился на газон на парашюте. К храброму фанату тут же подбежали стюарды и под аплодисменты собравшихся увели его в подтрибунное помещение. А уже после финального свистка итальянские СМИ сообщили, что мужчина никакого отношения к футболу не имеет, и приземлился на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» по ошибке.

My friend is at the stadium and just sent me this. @Inter_en was taking a penalty when this happened 😆#SassuoloInter#SASINTpic.twitter.com/uI0d4FMnwk — Simone (@bocedi) October 20, 2019

Неудачный дебют Пиоли и сейв Доннаруммы

Чуть позже сосед и принципиальный соперник «Интера» «Милан» провёл первый матч под руководством нового главного тренера Стефано Пиоли. Причём в день дебютной игры с «Лечче» специалисту исполнилось 54 года. Но подарить ему победу подопечные не смогли.

«Милан» был к этому близок. Особенно старался Хакан Чалханоглу, который в первом тайме открыл счёт потрясающим ударом в ближний угол, а незадолго до финального свистка прорвался в штрафную и выдал результативную передачу Кшиштофу Пёнтеку.

Хорош был и Джанлуиджи Доннарумма. Молодой вратарь во втором тайме взял пенальти от Хоумы Бабакара, но с добиванием ничего поделать не смог.

Не в состоянии спасти команду голкипер оказался и на 92-й минуте, когда Марко Кальдерони нанёс мощнейший удар издали в дальнюю девятку. Таким образом, «Милан» вновь остался без победы и по-прежнему располагается во второй половине турнирной таблицы.

Разгром «Дженоа» и скоростной хет-трик

Между тем «Парма» разгромила аутсайдера «Дженоа» со счётом 5:1 благодаря хет-трику Андреаса Корнелиуса. Причём генуэзцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности на протяжении почти всего первого тайма, но, пропустив от Юрая Куцки, буквально посыпались.

Футбольным нокдауном соперника не преминул воспользоваться Корнелиус, который ещё до перерыва оформил дубль. И не успели команды вернуться на поле, как датчанин забил и третий гол. Таким образом, чтобы оформить хет-трик, у нападающего ушло всего десять минут. При этом арендованный у «Аталанты» форвард никогда прежде не отличался трижды за матч на клубном уровне и в принципе не славился очень высокой результативностью.

Победа «Монако» без Головина и решающий гол в концовке

Между тем «Монако» в отсутствие дисквалифицированного Александра Головина одержал важнейшую домашнюю победу над «Ренном». И как это регулярно бывает в нынешнем сезоне, монегаски заставили болельщиков серьёзно понервничать. Изначально ничто не сулило команде проблем. Уже на второй минуте Виссам Бен-Йеддер забил седьмой мяч в текущем сезоне Лиги 1 и вывел команду вперёд.

Однако ещё до перерыва «Ренн» отыгрался, а в самом начале второго тайма вышел вперёд. Исламу Слимани удалось быстро восстановить статус-кво, а уже в добавленное арбитром время всё тот же Бен-Йеддер оформил дубль и принёс «Монако» третью победу в последних четырёх матчах национального первенства. Также стоит ещё раз отметить убойную связку новичков команды Слимани — Бен-Йеддер. На двоих они забили уже 13 мячей и отдали шесть результативных передач.