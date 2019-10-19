«По соображениям безопасности»: УЕФА будет разводить команды из России и Косова при жеребьёвке международных турниров

Команды из России и Косова будут разведены в турнирах под эгидой УЕФА. Это будет касаться соревнований с участием как национальных команд, так и клубов. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поддержал данное решение. Более того, по его словам, инициатором такого шага выступил Российский футбольный союз. С мнением Колоскова согласился и заслуженный тренер России Александр Тарханов. Между тем член комитета РФС по этике Андрей Созин считает решение УЕФА необоснованным.

Команды из России и Косова будут лишены возможности встречаться друг с другом на групповых стадиях национальных и клубных турниров под эгидой УЕФА. Соответствующее решение было принято на заседании чрезвычайной комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Принимая во внимание все риски в плане безопасности, связанные с проведением матчей между клубами из России и Косова, комиссия решила, что представители этих национальных чемпионатов будут разводиться в будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в официальном сообщении организации.

В нынешнем сезоне ни один из российских клубов не находится в одной группе с коллективами из Косова, поэтому сначала новые ограничения коснутся представителей национальных команд. В частности, футболисткам женской сборной России предстоит провести два матча с косоварами в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2021 года.

В рамках отбора коллективам предстояло провести две встречи, первая из которых должна была состояться в октябре на стадионе в Приштине. Но впоследствии УЕФА постановил отложить матчи на неопределённый срок «по соображениям безопасности».

«Чрезвычайная комиссия постановила, что оба матча команд Косова и России, первоначально запланированные на 4 октября 2019 года и 9 июня 2020 года, будут организованы на нейтральных полях», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Кроме того, в ближайшее время Союзу европейских футбольных ассоциаций придётся решить вопрос с проведением матчей между мужскими сборными России и Косова. Так, 13 ноября юношеские команды в возрасте до 19 лет должны будут встретиться в рамках первого отборочного раунда Евро-2020. При этом на сайте РФС указано, что это противостояние пройдёт в Международном спортивном центре Кардиффа, то есть на нейтральной территории. Таким образом, вполне вероятно, что никаких изменений вноситься не будет.

В футбольном сообществе данную информацию восприняли неоднозначно. Так, почётный президент РФС Вячеслав Колосков не только поддержал этот вердикт УЕФА, но и признался, что российская сторона выступала инициатором в данном вопросе.

«На протяжении года говорил, что это нужно делать. Какой смысл создавать проблемы, когда можно абсолютно законно и разумно развести команды из России и Косова, как это сделала, например, Сербия. Конфликтов нет», — заявил Колосков RT.

Чиновник не исключил, что РФС мог немного перестраховаться в данном вопросе, но отметил, что данное нововведение способно предотвратить создание конфликтных ситуаций за пределами стадиона.

«Здесь их могло и не быть, но между странами нет дипломатических отношений. Представьте, что во время гостевого матча наши болельщики совершают какие-либо противоправные действия и их арестовывают. Что дальше? Поэтому представители РФС правильно делали, постоянно упоминая об этой проблеме, и предоставляли всё новые аргументы для принятия подобного решения. Видимо, доводы устроили УЕФА, и Союз принял абсолютно правильное решение», — сказал Колосков.

Почётный президент РФС подтвердил, что УЕФА на протяжении нескольких месяцев ставил данный вопрос на рассмотрение на заседаниях исполкома и смог обратить внимание на проблему. Что касается отмены данного ограничения, то, по мнению Колоскова, для этого необходимо добиться прогресса в политической сфере.

«Должна быть стопроцентная гарантия, что никаких инцидентов не будет. Но её сейчас никто не даст. Сначала должно быть какое-либо политическое решение», — заключил экс-глава РФС.

Согласился с позицией Колоскова и бывший главный тренер «Торпедо» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов. По его словам, в решении УЕФА «нет ничего страшного».

«Не сыграем в группе... В любом случае, если дело дойдёт до стадии плей-офф, то уже ничто не помешает командам встретиться друг с другом. В УЕФА остерегаются возможных конфликтов, поэтому решили сделать так, чтобы как бы чего не вышло. Но политика не должна вмешиваться в спорт, хотя футбол — самый популярный вид, здесь много болельщиков, и всё может произойти: стычки, столкновения, какие-то провокации», — цитирует Тарханова РИА Новости.

В отличие от вышеназванных экспертов, член комитета РФС по этике Андрей Созин придерживается другого мнения. Так, чиновник раскритиковал решение УЕФА и признался, что не понимает его логики.

«Я не знаю, почему это происходит. Ещё примерно понимаю, почему разводят команды из России и Украины, но это решение мне непонятно. Не нравится, когда политика вмешивается в спорт. Если вы считаете, что отсутствие отношений между странами — достойная причина разводить их при жеребьёвке, то я это не поддерживаю. Необходимо не отказываться играть с коллективами из Косова, а решить данные дипломатические вопросы», — заявил Созин RT.

При этом он не смог подтвердить, что именно РФС выступал инициатором в введении данного ограничения, и сказал, что не видит поводов для разведения команд из России и Косова.

«Прекрасно знаю российских болельщиков. Ни один из них не пойдёт что-либо доказывать косоварам. Не думаю, что между представителями двух государств может быть какой-либо негатив. Да, с Украиной сложные отношения, здесь подобное возможно. Что касается Косова, то считаю это выдуманной историей», — заключил Созин.