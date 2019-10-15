«Одна из самых отвратительных встреч»: что известно о скандале в ходе отборочного матча Евро-2020 Болгария — Англия

Матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Болгарии и Англии в Софии был дважды остановлен из-за неприемлемого поведения болельщиков: они оскорбляли темнокожих футболистов гостей, некоторые даже демонстрировали нацистские приветствия. По окончании встречи полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард призвал УЕФА провести расследование инцидента. Между тем наставник хозяев Красимир Балаков заявил, что не слышал расистских выкриков, вызвавших недовольство английских футболистов.

Матч между сборными Болгарии и Англии запомнился не столько крупной победой родоначальников футбола, сколько сопровождавшим его скандалом. На протяжении всех 90 минут болельщики хозяев позволяли себе расистские выкрики в адрес лидеров команды гостей. Встречу дважды останавливали, но всё же доиграли до конца.

Отметим, что опасения по поводу мирного проведения матча существовали задолго до его начала: болгарские болельщики уже успели показать себя с не самой лучшей стороны и активно скандировали расистские речёвки в предыдущих играх квалификации Евро-2020 со сборными Чехии и Косова. УЕФА ограничился закрытием пяти тысяч фанатских мест на трибунах стадиона «Васил Левски».

Футболисты «трёх львов» уже успели стать жертвами неподобающего поведения болельщиков. В матче с Черногорией оскорблениям подверглись сразу несколько темнокожих спортсменов, среди которых хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои и защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз. Это привело к тому, что для игроков английской сборной была разработана специальная инструкция, как следует вести себя в подобных ситуациях. Об этом сообщали британские СМИ.

Так, согласно положениям инструкции, футболист, столкнувшийся с проявлениями расизма, должен сообщить об этом капитану национальной команды, а тот, в свою очередь, передать эти сведения судье. Стороны должны попытаться решить проблему, но если сам футболист не сочтёт ситуацию исчерпанной, коллектив вправе отказаться от продолжения встречи и покинуть поле.

Именно это произошло в матче между сборными Болгарии и Англии, когда местные болельщики принялись демонстрировать свою неприязнь к Стерлингу и его партнёру по команде Тайрону Мингзу. С трибун регулярно раздавались свист и уханья, некоторые фанаты даже демонстрировали нацистские приветствия. В результате, фланговый защитник «Астон Виллы» сообщил об этом лидеру и капитану Гарри Кейну, а тот — главному арбитру Ивану Бебеку.

Первый эпизод произошёл на 28-й минуте, а второй — за минуту до окончания первого тайма. Оба раза Бебек останавливал игру, а диктор просил болельщиков вести себя корректно. Фанаты, однако, и не собирались останавливаться, особенно когда поняли, что в этой встрече их соотечественникам ничего не светит. К моменту второй паузы полуфиналисты чемпионата мира вели со счётом 3:0, а в компенсированное время всё тот же Стерлинг стал автором четвёртого гола.

Это настолько накалило ситуацию, что в перерыве на контакт с фанатами пошёл капитан сборной Болгарии Ивелин Попов. Хавбек «Ростова» попросил их вести себя корректно. Возможно, во многом из-за этого второй тайм прошёл без ярких проявлений нетерпимости и матч был завершён. Сборная Англии взяла верх со счётом 6:0 и смогла реабилитироваться за поражение от команды Чехии.

По окончании встречи футболисты и представители английской сборной признавались, что были шокированы поведением болгарских болельщиков. Так, Стерлинг жёстко оценил их действия, но при этом поблагодарил своих поклонников за поддержку.

«Жаль, что на стадионе Болгария была представлена такими идиотами. В любом случае… 6:0. И мы возвращаемся домой. Как минимум мы сделали свою работу. Безопасного перелёта нашим болельщикам. Ребята, вы молодцы», — написал хавбек «Манчестер Сити» в Twitter.

Прокомментировал данный инцидент и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард. Он не только раскритиковал действия местных фанатов, но и призвал УЕФА провести расследование.

«Любой из наших английских парней сильнее тех, кто решил уничтожить красивую игру. УЕФА должен что-то сделать с этим», — заявил Лингард, подкрепив пост хештегом «позор».

Его партнёр по команде Маркус Рашфорд признался, что это был не самый простой матч в нынешнем году, и заявил, что расизму не место в футболе.

«Горд, что мы смогли быть выше этого и взять три очка. Но это необходимо искоренить», — сказал нападающий.

При этом представитель «Манчестер Юнайтед» отметил действия Попова, не побоявшегося обратиться к болельщикам.

«Требуется смелость, чтобы в одиночку делать правильные вещи. Подобные действия не должны остаться незамеченными», — заключил Рашфорд.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт признался, что по ходу второго тайма существовала опасность остановки встречи.

«Мы знали, что если что-то случится во втором тайме, то мы уйдём с поля. Понимали, что играть осталось четыре минуты, и мои футболисты не хотели уходить на десять, потом возвращаться на четыре, а затем снова идти в раздевалку. Они вполне чётко дали это понять. Знаю: что бы мы ни делали, это будет считаться недостаточным. Но думаю, что нам удалось донести свою позицию», — цитирует Саутгейта Daily Mail.

Тренер признался, что на его памяти впервые футбольный матч был остановлен дважды, и добавил, что по ходу второго тайма не был осведомлён об оскорбительном поведении болгарских фанатов.

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В Футбольной ассоциации Англии (FA) подтвердили, что игроки сборной Англии подвергались расистским оскорблениям, а её глава Грег Кларк выглядел крайне расстроенным.

«Это, наверное, один из самых отвратительных футбольных матчей, которые я видел. Слышал, как скандировали гнусные кричалки. Видел группу людей, около пятидесяти человек, которые делали жесты, похожие на фашистские», — заявил Кларк.

При этом наставник сборной Болгарии Красимир Балаков заявил, что обвинения англичан стали для него неожиданностью.

«Лично я не слышал никаких выкриков, о которых вы, вероятно, говорите. Видел, что судья остановил игру. Но я также должен сказать: не только болгарские болельщики вели себя неприемлемо, но и английские — они свистели и кричали во время исполнения болгарского гимна, а во втором тайме они использовали выражения в адрес наших болельщиков, которые я считаю недопустимыми», — сказал Балаков.

Судя по всему, в УЕФА не намерены оставлять без внимания данный эпизод. По сообщениям британских СМИ, в ближайшее время Союз проведёт расследование инцидента, в котором ему поможет организация FARE (Футбол против расизма в Европе. — RT). Отмечается, что у неё имеются свои источники на стадионе «Васил Левски», которые предоставят дополнительные сведения.