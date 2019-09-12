«Недостаточное знание темы»: главу французского футбола ле Гре раскритиковали за высказывание о гомофобии на трибунах

Главу Федерации футбола Франции Ноэля ле Гре раскритиковали за слова о том, что гомофобия не является достаточным основанием для остановки матчей. По словам функционера, матчи стоит прерывать лишь в случаях проявления расизма или угрозы безопасности. Министр спорта страны Роксана Марасиняню, ставшая инициатором нового правила, заявила, что подобные высказывания недопустимы. При этом ранее против остановки матчей выступала президент Профессиональной футбольной лиги Франции Буа де ла Тур.

Во Франции продолжает набирать обороты скандал, связанный с новым правилом, инициатором введения которого стало Министерство спорта страны. В соответствии с ним футбольным арбитрам разрешается останавливать матчи и уводить команды в подтрибунное помещение в том случае, если на стадионе будут замечены признаки гомофобии. Мнение общественности по данному вопросу разделилось.

Нападающий испанской «Барселоны» Антуан Гризманн поддержал нововведение, отметив недопустимость оскорблений любого характера.

«По моему мнению, остановка матчей — очень хорошая идея, идёт ли речь о гомофобных или расистских кричалках. Если мы будем это делать, зрители останутся недовольны, и те, кто позволяет себе подобные оскорбления, будут вынуждены прекратить», — приводит слова футболиста сайт радиостанции RTL.

Существует и противоположная точка зрения, которую также поддерживает большое количество функционеров, специалистов и спортсменов.

В частности президент Французской федерации футбола (FFF) Ноэль ле Гре отметил, что гомофобия не является достаточным основанием для остановки матчей, подчеркнув, что адекватные болельщики не должны страдать из-за нескольких нарушителей.

«Не хочу быть заложником гомофобии. Для того, чтобы избавиться от подобных баннеров, есть специальные подразделения службы безопасности. Называть футбол гомофобным — немного чересчур. Не согласен с этим. Я бы остановил матч из-за расистских кричалок, в этом сомнений нет. Из-за драки, опасных инцидентов на стадионе. Но из-за гомофобии — нет. Это ошибка», — заявил функционер в эфире радиостанции Franceinfo.

Слова ле Гре возмутили министра спорта Франции Роксану Марасиняню, выступавшей за нововведения. Она резко раскритиковала президента FFF, обвинив его в том, что он не разбирается в том, о чём говорит.

«Позиция, которую выразил Ле Гре, заявив, что гомофобия и расизм — это совершенно разные вещи, неверна. В его словах прослеживается недостаточное знание темы», — подчеркнула Марасиняню.

Интересно, что мнение, схожее с точкой зрения Ле Гре, выразил и капитан сборной Франции Уго Льорис. Он предложил найти альтернативный вариант решения проблемы, который бы не предполагал остановку матчей.

«Необходимо бороться с различными формами дискриминации, но остановка матчей — не самый подходящий вариант. Оно не станет препятствием для кучки идиотов, делающих это на стадионах. Должны быть другие способы, поэтому поиск наилучших решений мы должны доверить Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP)», — цитирует вратаря «Тоттенхэма» ESPN.

Правило вступило в силу в сезоне-2019/20 и уже несколько раз было применено на практике. Из-за неоднозначных кричалок болельщиков был остановлен матч Лиги 2 «Нанси» — «Ле-Ман», а также встречи Лиги 1 — «Брест» — «Реймс», «Монако» — «Ним» и «Ницца» — «Марсель».

При этом фанатские объединения выступили с резкой критикой нововведения, аргументируя это тем, что оно посягает на их свободу самовыражения. Некоторые из них выразили уверенность в том, что борьба с гомофобными высказываниями является лишь прикрытием для полноценного ограничения их действий на трибунах. Своё недовольство они передали одним из наиболее доступных для себя способов. На одном из матчей болельщики ПСЖ вывесили баннер с надписью «Аресты и гомофобия: чемпионат по демагогии также возобновился».

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Помимо правила, предписывающего арбитрам останавливать матчи в случае проявления гомофобии, французские футбольные власти пошли и на ряд других мер, призванных обеспечить порядок на стадионах. Среди них — ужесточение правил, касающихся гостевых секторов на некоторых матчах.

Нововведения поддержал президент страны Эммануэль Макрон, в июле выступивший с заявлением о том, что все формы дискриминации должны быть устранены на спортивных объектах страны.

«Не существует вида спорта, в котором корни и дух представляют собой ненависть к другим людям. Такое поведение нельзя ничем оправдать. Мы боремся с гомофобией и расизмом во всех сферах общества. Примем ли мы такие вещи на наших стадионах? Конечно, нет. Я приветствую футболистов, выражающих такую позицию», — цитирует главу государства France Football.

В то же время, президент LFP Натали Буа де ла Тур ещё в середине марта призвала Министерство спорта не торопиться с выводами и не принимать поспешных решений. Она отметила, что кричалки, в которых в какой-либо форме присутствует упоминание секс-меньшинств являются «частью футбольного фольклора» и далеко не всегда отражают взгляды тех, кто их использует.