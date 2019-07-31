«Разочарована тем, что меня не допустят до защиты титула»: легкоатлетка Семеня может не попасть на ЧМ в Дохе

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня может пропустить чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года. Запрет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в соревнованиях спортсменок с повышенным уровнем тестостерона вновь вступил в силу после того, как Федеральный суд Швейцарии приостановил своё предыдущее решение, которое позволяло Семене участвовать в турнирах. Двукратная олимпийская чемпионка призналась, что разочарована этим постановлением, однако намерена и дальше отстаивать свои права.

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня не сможет защитить титул чемпионки мира в беге на 800 м на первенстве планеты, который пройдёт с 28 сентября по 6 октября в Дохе. Федеральный суд Швейцарии приостановил временную отмену правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в соответствии с которым спортсменки с повышенным уровнем тестостерона не имеют права выступать наравне с остальными женщинами.

«Вчера судья отменил своё предыдущее постановление. В Федеральном суде Швейцарии подчеркнули, что приостановление решений Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) регулируется строгими требованиями, которые, как было установлено, в данном случае не были соблюдены», — говорится в заявлении представителей Семени.

Бегунья осталась недовольна принятым решением, однако подчеркнула, что намерена и дальше продолжать отстаивать свою правоту.

«Я очень разочарована тем, что меня не допустят до защиты титула, завоёванного тяжёлым трудом. Но это не удержит меня от того, чтобы продолжить борьбу за права всех спортсменок», — отметила Семеня.

Адвокат Дороти Шрамм, представляющая интересы Семени, заявила, что разбирательство будет продолжено, так как данное постановление не оказывает влияния на процесс рассмотрения апелляции.

«Исход гонки всегда решается на финишной черте», — сказала Шрамм.

В IAAF положительно отреагировали на решение швейцарского суда.

«Оно гарантирует столь необходимое равенство и прозрачность для всех спортсменов, готовящихся выступать на чемпионате мира в Дохе. Мы продолжим придерживаться позиции, что существуют некоторые сферы — и спорт является одной из них — где биология должна превосходить гендерную идентичность. Именно поэтому IAAF считает, что правила для атлетов с отклонениями в половом развитии необходимы, логичны и защищают честность и эффективность элитных женских соревнований», — заявили в организации.

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Правило, вызвавшее неоднозначную реакцию не только в мире лёгкой атлетике, но и в спорте в целом, распространяется на все дистанции от 400 м до 1500 м. При этом одной из коронных дисциплин Семени является бег на 800 м. Именно в нём она стала обладательницей золотой медали чемпионата мира 2017 года.

Решение, принятое Федеральным судом Швейцарии, может означать, что южноафриканка и вовсе пропустит чемпионат мира в Дохе. Предполагалось, что в связи с нововведением она сконцентрируется на более длинных дистанциях.

Однако в начале июля Семеня поставила IAAF ультиматум. Она заявила, что не намерена приезжать в Катар, если не будет допущена до защиты титула. На её сторону встали некоторые коллеги, которые отмечали, что чемпионат мира многое потеряет, если его пропустит столь именитая спортсменка.

В апреле 2018 года IAAF предложила внести в регламент соревнований по бегу запрет на участие спортсменок, показатель тестостерона в крови которых превышает 5 нмоль/л. Поводом для этого стали высокие результаты Семени на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В качестве главного аргумента организация привела тот факт, что женщины с повышенным уровнем мужского гормона являются более выносливыми и имеют преимущество над соперницами. В качестве альтернативного варианта предлагалось медикаментозное снижение показателей.

Целый ряд спортсменок обвинил легкоатлетические власти в нарушении прав человека и даже расизме. В свою очередь, Семеня в резкой форме заявила, что не намерена принимать гормональные препараты, тем самым нанося вред своему организму в угоду новому правилу. Заручившись поддержкой южноафриканских властей и Организации объединённых наций (ООН), она приняла решение отстаивать свою правоту в CAS.

Её апелляция была отклонена и 8 мая правило впервые вступило в силу. Однако в июне спортсменке удалось добиться временного разрешения на участие в соревнованиях, так как Федеральный суд Швейцарии счёл нововведение IAAF дискриминацией. Стоит отметить, что приостановка правила касалась лишь южноафриканки.

Снятие ограничений позволило двукратной олимпийской чемпионке выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в североамериканском Юджине, где она стала победительницей в забеге на 800 м.