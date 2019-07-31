Двукратная чемпионка ОИ Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике

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Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня не сможет выступить на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года в катарской Дохе.
Двукратная чемпионка ОИ Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике
  • Reuters

Об этом сообщил представитель 28-летней спортсменки, слова которого передаёт Reuters.

Отмечается, что причиной пропуска соревнований стали новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона.

Семеня опротестовала правила IAAF в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил её иск. После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, там её апелляция была удовлетворена, однако суд пересмотрел своё решение.

Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Ранее сообщалось, что Далайла Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.

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