Двукратная чемпионка ОИ Семеня пропустит ЧМ по лёгкой атлетике
- Reuters
Об этом сообщил представитель 28-летней спортсменки, слова которого передаёт Reuters.
Отмечается, что причиной пропуска соревнований стали новые правила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным уровнем тестостерона.
Семеня опротестовала правила IAAF в Спортивном арбитражном суде (CAS), который отклонил её иск. После этого она обратилась в Федеральный суд Швейцарии, там её апелляция была удовлетворена, однако суд пересмотрел своё решение.
Чемпионат мира пройдёт с 27 сентября по 6 октября.
Ранее сообщалось, что Далайла Мухаммад побила мировой рекорд в беге на 400 м с барьерами.