Министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии

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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню прокомментировала заявление президента Французской федерации футбола (FFF) Ноэля Ле Гре об остановках матчей из-за проявлений гомофобии на трибунах.
Министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии
  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Позиция, которую выразил Ле Гре, заявив, что гомофобия и расизм — это совершенно разные вещи, неверна. В его словах прослеживается недостаточное знание темы», — приводит слова Марасиняню RTL.

Матчи четвёртого тура Лиги 1 между «Метцем» и «Пари Сен-Жермен», а также «Ниццей» и «Марселем» приостанавливались из-за появления на трибунах баннеров гомофобного содержания.

Ранее глава FFF высказал мнение, что можно остановить матч из-за расизма, но не из-за гомофобии.

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