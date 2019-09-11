Министр спорта Франции раскритиковала главу FFF за слова о гомофобии
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«Позиция, которую выразил Ле Гре, заявив, что гомофобия и расизм — это совершенно разные вещи, неверна. В его словах прослеживается недостаточное знание темы», — приводит слова Марасиняню RTL.
Матчи четвёртого тура Лиги 1 между «Метцем» и «Пари Сен-Жермен», а также «Ниццей» и «Марселем» приостанавливались из-за появления на трибунах баннеров гомофобного содержания.
Ранее глава FFF высказал мнение, что можно остановить матч из-за расизма, но не из-за гомофобии.