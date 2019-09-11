Глава FFF: можно остановить матч из-за расизма, но не гомофобии

Президент Французской федерации футбола (FFF) Ноэль Ле Гре высказал мнение о практике приостановки матчей из-за гомофобных выкриков с трибун.

«Не нужно останавливать матчи. Я абсолютно против этого. Футбол доступен всем социальным классам. Я не хочу быть заложником гомофобии. Останавливать матчи из-за баннеров и выкриков такого характера — ошибка, но я бы прервал поединок из-за расизма или по соображениям безопасности. Мы позаботимся, чтобы явление гомофобии во французском футболе исчезло, но останавливать матчи не нужно», — приводит слова Ле Гре L'Equipe.

Матчи четвёртого тура Лиги 1 между «Метцем» и «Пари Сен-Жермен», а также «Ниццей» и «Марселем» приостанавливались из-за появления на трибунах баннеров гомофобного содержания.

Ранее сообщалось, что руководство ПСЖ попросило фанатов не оскорблять Неймара.