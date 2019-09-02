СМИ: Руководство ПСЖ попросило фанатов не оскорблять Неймара

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Руководство французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» провело встречу с представителями фанатских объединений команды относительно их возможной реакции на бразильского форварда Неймара.
СМИ: Руководство ПСЖ попросило фанатов не оскорблять Неймара
  • Reuters

Как сообщает Le Parisien, ПСЖ попросил не оскорблять 27-летнего нападающего во время матчей команды.

Отмечается, что один из руководителей фанатов заявил, что они проявят безразличие к Неймару, другой же считает, что бразилец должен добросовестно выполнять свою работу, чтобы вся скандальная шумиха в связи с его попыткой вернуться в «Барселону» отошла на второй план.

Ранее сообщалось, что Неймар рассказал игрокам «Барселоны», что его трансфер не состоится.

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