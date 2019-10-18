Колосков рассказал, что РФС был инициатором разведения команд России и Косова в турнирах УЕФА

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что организация стала инициатором разведения команд России и Косова в турнирах под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Колосков рассказал, что РФС был инициатором разведения команд России и Косова в турнирах УЕФА
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«Конечно, это была инициатива РФС. На протяжении нескольких месяцев представители союза ставили этот вопрос на всех заседаниях не только исполкома, но и комитетов, которые занимаются организацией соревнований», — рассказал Колосков RT.

Ранее Колосков высказал мнение, что если бы не решение УЕФА, то могли бы возникнуть проблемы на матчах команд России и Косова.

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