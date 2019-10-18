Колосков считает, что если бы не решение УЕФА, то могли бы возникнуть проблемы на матчах команд России и Косова
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«Здесь их могло и не быть, но между странами нет дипломатических отношений. Представьте, что во время гостевого матча наши болельщики совершают какие-либо противоправные действия и их арестовывают. Что дальше? Поэтому представители РФС делали правильно, постоянно упоминая об этой проблеме, и приводили всё новые аргументы для принятия подобного решения. Видимо, доводы устроили УЕФА, и союз принял абсолютно правильное решение», — заявил Колосков RT.
Ранее стало известно, что футбольные команды России и Косова будут разведены во всех турнирах УЕФА.