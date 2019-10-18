Колосков считает, что если бы не решение УЕФА, то могли бы возникнуть проблемы на матчах команд России и Косова

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разводить команды России и Косова во всех турнирах, проводимых под эгидой организации, предотвратило возможные проблемы, связанные с болельщиками команд.

«Здесь их могло и не быть, но между странами нет дипломатических отношений. Представьте, что во время гостевого матча наши болельщики совершают какие-либо противоправные действия и их арестовывают. Что дальше? Поэтому представители РФС делали правильно, постоянно упоминая об этой проблеме, и приводили всё новые аргументы для принятия подобного решения. Видимо, доводы устроили УЕФА, и союз принял абсолютно правильное решение», — заявил Колосков RT.

Ранее стало известно, что футбольные команды России и Косова будут разведены во всех турнирах УЕФА.