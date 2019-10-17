Вмешательство политики: эль-класико «Барселона» — «Реал» могут перенести из-за акций протеста в Каталонии

Матч 10-го тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Реалом», который должен состояться 26 октября на стадионе «Камп Ноу», могут перенести на другую дату из-за массовых акций протеста в столице Каталонии. При этом сине-гранатовые отказались провести встречу в Мадриде, а уже во втором круге встретиться с соперником на домашнем стадионе.

«Дату должна определить федерация»

В Каталонии уже не первый день продолжаются массовые акции протеста. Число задержанных к четвергу, 17 октября, достигло нескольких десятков человек, а за медицинской помощью обратились около 100.

Протесты начались после того, как на прошлой неделе Верховный суд Испании вынес приговоры 12 политикам, организовавшим незаконный референдум о независимости Каталонии, который состоялся два года назад. При этом недовольные горожане перекрыли главные транспортные артерии Барселоны. В частности, они попытались занять аэропорт города Эль-Прат.

Между тем под угрозой может оказаться проведение в городе матча между двумя главными соперниками в национальном первенстве — «Барселоной» и «Реалом». В календаре текущего сезона Примеры принципиальная встреча запланирована на 26 октября, и до её проведения осталось совсем мало времени.

Если акции протеста не завершатся до этого дня, то эль-класико может вовсе не состояться, что станет большой проблемой для болельщиков, руководства лиги, рекламодателей и телевизионщиков. По информации СМИ, в худшем случае игру могли перенести на 18 декабря. Однако президент Примеры Хавьер Тебас уже назвал такое развитие событий невозможным.

«Дату должна определить федерация. Там применяется другая процедура. Сейчас мы занимаемся корректировкой календаря. Говорят о 18 декабря, но на этот день уже назначены матчи Кубка Испании. В этом случае мы негативно повлияем на данный турнир. Поэтому нам нужно спокойно сесть и всё обдумать», — цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Изначально говорилось о возможном переносе матча в Мадрид на стадион «Сантьяго Бернабеу». В таком случае команды просто поменялись бы кругами и сыграли в Барселоне 1 марта. Но такой расклад категорически не устроил «Барселону», хотя в клубе готовы были провести эль-класико 18 декабря.

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Теперь «Барселоне» с «Реалом» остаётся лишь дождаться вердикта комитета Примеры по проведению соревнований, который, по информации СМИ, должен быть оглашён до 21 октября. Однако веры в то, что матч состоится в оговоренную дату, почти не осталось, поскольку против этого выступает не только руководство Примеры, но и Королевская испанская футбольная федерация.

Однако главный тренер «Барсы» Эрнесто Вальверде уверен, что матч состоится в срок.

«Не знаю, какое решение примет Федерация футбола Испании. Мы выполним всё, что они скажут. Но ещё есть время для манёвра. Если бы матч был запланирован на завтра, тогда, возможно, он бы не состоялся. Но впереди ещё девять дней», — приводит слова Вальверде Marca.

Между тем сине-гранатовые уже испытали сложности в связи с напряжённой ситуацией в городе. В ближайшую субботу их ждёт куда более спокойный (с точки зрения вывески) выездной матч чемпионата страны с «Эйбаром». И на него команде, возможно, придётся ехать на автобусе. Из-за акций протеста в Барселоне возникают серьёзные пробки. В связи с этим футболисты могут просто не попасть в аэропорт или застрять там надолго.

Например, в курьёзную ситуацию попал полузащитник каталонцев Иван Ракитич. Вернувшись в Испанию из расположения сборной Хорватии, он вынужден был добираться из аэропорта до дома пешком, поскольку доехать до города на транспорте не представлялось возможным.

«Выражаем поддержку семьям тех, кого лишили свободы»

Сама «Барселона» не осталась в стороне от протестов и опубликовала специальное обращение после вынесения приговора местным политикам.

«Барселона» — одна из ведущих организаций Каталонии. В связи со своей историей мы выступаем с заявлением в защиту свободы самовыражения и права выбора. Заключения в тюрьму не разрешили конфликт. Точно ничем не помогут и сегодняшние решения суда, потому что тюрьма — это не выход. Конфликт в Каталонии должен быть урегулирован исключительно в результате политического диалога. В связи с последними событиями клуб просит всех политических лидеров запустить процесс диалога и переговоров для устранения конфликта и освобождения заключённых гражданских и политических лидеров. Мы также выражаем поддержку и солидарность семьям тех, кого лишили свободы», — говорится на странице клуба в Instagram.

В той или иной форме поддержали протестующих и такие легендарные для «Барселоны» личности, как защитник Жерар Пике, известный своей активной политической позицией, рекордсмен по числу матчей за команду Хави и бывший главный тренер сине-гранатовых Хосеп Гвардиола, завоевавший с «Барсой» большое количество трофеев.

«Своим постановлением Верховный суд Испании организовал прямую атаку на права человека, включая право на свободу собраний и демонстраций, право на свободу самовыражения и право на справедливый суд. Это неприемлемо в Европе XXI века. Испания становится авторитарным государством, которое использует антитеррористические законы для того, чтобы называть несогласных преступниками. И даже для преследования художников, которые требуют свободы самовыражения», — заявил Гвардиола.