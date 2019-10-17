«Барселона» выступила против переноса эль-класико в Мадрид

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Руководство «Барселоны» отвергло предложение Федерации футбола Испании о переносе домашнего матча с «Реалом» в Мадрид из-за протестов в столице Каталонии.
«Барселона» выступила против переноса эль-класико в Мадрид
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Как сообщает El Mundo Deportivo, «Барселона» уведомила Федерацию футбола Испании о нежелании переносить матч первого круга чемпионата Испании в Мадрид. Вместе с тем сине-гранатовые согласны провести поединок 18 декабря.

Изначально матч «Барселона» — «Реал» должен был состояться 26 октября. Однако протесты в столице Каталонии не дают возможности провести поединок.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассмотрит вариант продажи Коутиньо в АПЛ.

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