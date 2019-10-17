СМИ: «Барселона» рассмотрит вариант продажи Коутиньо в АПЛ

«Барселона» будет готова продать бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает The Sun, в «Барселоне» надеются, что Коутиньо наберёт хорошую форму в «Баварии», что позволит продать полузащитника по хорошей цене. Приоритетом пользуется немецкий клуб, однако если чемпион Германии решит не выкупать бразильца, каталонцы будут готовы рассмотреть предложения из АПЛ.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл восемь матчей, в которых забил два гола и трижды ассистировал партнёрам. Ранее бразилец уже выступал в АПЛ. С 2013 по 2018 год он защищал цвета «Ливерпуля».

Ранее сообщалось, что «Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за Фати.