СМИ: «Барселона» рассмотрит вариант продажи Коутиньо в АПЛ

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«Барселона» будет готова продать бразильского полузащитника Фелипе Коутиньо в один из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ).
СМИ: «Барселона» рассмотрит вариант продажи Коутиньо в АПЛ
  • © Matthias Balk/dpa
  • globallookpress.com

Как сообщает The Sun, в «Барселоне» надеются, что Коутиньо наберёт хорошую форму в «Баварии», что позволит продать полузащитника по хорошей цене. Приоритетом пользуется немецкий клуб, однако если чемпион Германии решит не выкупать бразильца, каталонцы будут готовы рассмотреть предложения из АПЛ.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл восемь матчей, в которых забил два гола и трижды ассистировал партнёрам. Ранее бразилец уже выступал в АПЛ. С 2013 по 2018 год он защищал цвета «Ливерпуля».  

Ранее сообщалось, что «Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за Фати.

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