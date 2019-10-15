СМИ: «Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за Фати

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Каталонский футбольный клуб «Барселона» может отказаться от трансфера форварда французского «Пари Сен-Жермен» Неймара.
СМИ: «Барселона» может отказаться от трансфера Неймара из-за Фати
  • © Anthony BIBARD via www.imago-ima/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает Mundo Deportivo, в руководстве клуба впечатлены игрой 16-летнего хавбека Ансу Фати и не хотят, чтобы он потерял игровое время из-за возвращения Неймара в команду.

Отмечается, что высокий травматизм 27-летнего бразильца также вызывает обеспокоенность у руководителей «Барселоны».

По информации издания, в приоритете у клуба поиск замены Луису Суаресу, на которую сине-гранатовые готовы потратить значительную сумму.

Ранее сообщалось, что Неймар получил травму в контрольном матче сборной Бразилии.

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