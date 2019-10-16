Источник: Ла Лига просит перенести эль-класико в Мадрид из-за протестов в Барселоне

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Руководство испанской Примеры обеспокоено политической ситуацией в Барселоне и предлагает провести матч «Барселона» — «Реал» в Мадриде.
Источник: Ла Лига просит перенести эль-класико в Мадрид из-за протестов в Барселоне
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Как сообщает Marca, первое дерби сезона между «Барселоной» и «Реалом», запланированное на 26 октября, может пройти в Мадриде из-за нестабильной политической ситуации в столице Каталонии. В этом случае матч второго круга, который должен состояться 1 марта 2020 года, пройдёт в Барселоне.

Протесты в Каталонии связаны с приговором Верховного суда относительно местных политиков, которые провели референдум о независимости региона в 2017 году.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен предложить «Челси» Хамеса и €100 млн за Канте.

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