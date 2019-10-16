СМИ: «Реал» намерен предложить «Челси» Хамеса и €100 млн за Канте

Мадридский «Реал» хочет приобрести полузащитника лондонского «Челси» Н’Голо Канте.

Как сообщает The Sun, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан настаивает на покупке полузащитника. Лондонцы оценивают своего игрока в €160 млн, однако испанский клуб не готов заплатить такую сумму и готов предложить взамен €100 млн и полузащитника Хамеса Родригеса.

Отмечается, что в настоящий момент подобный трансфер невозможен, так как «Челси» запрещено подписывать новых игроков из-за трансферного бана, который распространяется на ещё одно трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Реал» отложил покупку Мбаппе до 2021 года.