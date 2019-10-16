СМИ: «Реал» отложил покупку Мбаппе до 2021 года

Руководство мадридского «Реала» намерено занять выжидательную позицию относительно покупки французского форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, руководство «Реала» намерено подождать с покупкой Мбаппе до 2021 года, чтобы постараться приобрести француза за год до окончания контракта по сниженной цене. В свою очередь, нынешний клуб 20-летнего форварда, ПСЖ, пытается убедить футболиста подписать новый контракт. Старое соглашение Мбаппе истекает в 2022 году.

Француз выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне Мбаппе провёл 43 матча во всех турнирах и забил 39 голов.

Ранее сообщалось, что Первый канал покажет матч 10-го тура Примеры «Барселона» — «Реал».