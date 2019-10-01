«Складывается впечатление, что рассмотрение дела затягивается»: суд отклонил прошение Протасовицкого об УДО

Клинцовский городской суд Брянской области отклонил прошение детского футбольного тренера Александра Протасовицкого об условно-досрочном освобождении. По мнению адвокатов, причиной такого решения стали три взыскания в отношении их подзащитного, поступившие из московского СИЗО. Как отметил юрист Николай Севостьянок, Протасовицкий ещё не определился, будет ли он подавать апелляцию. Между тем второй адвокат тренера Татьяна Прилипко обвинила суд в предвзятости.

Клинцовский городской суд Брянской области отказал детскому футбольному тренеру Александру Протасовицкому в условно-досрочном освобождении. Об этом сообщила пресс-служба суда после выездного заседания, прошедшего на территории исправительной колонии №6. Там отбывает наказание четвёртый фигурант дела о двух потасовках в центре Москвы, участниками которых также стали нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и полузащитник «Ростова» Павел Мамаев.

Информацию об отказе в УДО подтвердили и адвокаты Протасовицкого — Николай Савостьянок, лично присутствовавший на заседании, и Татьяна Прилипко. Сообщается, что сторона защиты имеет право обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях, однако на данный момент неизвестно, будет ли подано данное ходатайство. В соответствии с законом, на это осуждённому отводится 10 дней.

«С Александром об этом только что разговаривали, он сказал, что будем обсуждать. Получим текст решения на руки, почитаем. 10 ноября заканчивается срок отбытия наказания. У меня даже складывается впечатление, что затягивается рассмотрение данного дела, чтобы не было целесообразности в обращении в апелляционную инстанцию», — приводит слова Савостьянка РИА Новости.

Прошение об УДО было направлено в суд ещё в середине августа, однако его рассмотрение дважды переносилось. Изначально это связывалось с необходимостью изучения документов, однако впоследствии выяснилось, что на Протасовицкого поступило сразу несколько взысканий, якобы связанных с его поведением в московском СИЗО.

В частности, речь шла о том, что он неоднократно нарушал дисциплину исправительного учреждения, отказываясь заправить свою кровать в положенное время. Кроме того, заседание, назначенное на 24 сентября, было перенесено из-за опоздания одного из адвокатов.

При этом сторона защиты продолжает настаивать на том, что все взыскания не имеют под собой никакого обоснования. Вину отрицает и сам тренер, который, по словам Савостьянка, даже не имел возможности ознакомиться с соответствующими документами. Юристы обратились в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) с просьбой провести расследование. В настоящий момент проверкой взысканий занимается прокуратура Москвы.

Официальная позиция суда не называется, однако, по мнению Прилипко, наличие взысканий стало основной причиной отклонения прошения об УДО. Оно было принято вопреки наличию положительной характеристики на осуждённого, направленной Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

«Мотивировка этих взысканий говорит о том, что Александр — социально опасный человек, он ведь трижды не заправлял постель! По крайней мере, по мнению сотрудников СИЗО-2. Видимо, суд предложил Александру ещё полтора месяца побыть в заключении и поучиться не расправлять кровать в неположенное время», — приводит слова адвоката «Спорт-Экспрсс».

Кроме того, она резко раскритиковала решение суда, обвинив его в «тройных стандартах».

«Я недавно читала в прессе про сотрудников колонии, которые довели пытками человека до смерти и вышли по УДО. Устинову при отсутствии состава преступления дали условное наказание, а Протасовицкому при тех же обстоятельствах, по которым проходили все четверо, отказали везде. И как это комментировать? Нельзя подобрать какие-то нормативные слова», — цитирует адвоката «Чемпионат».

В октябре прошлого года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре столицы. В результате их действий пострадал водитель телеведущей Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин. Нападающий «Зенита» и его младший брат были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а полузащитник «Ростова» и тренер — к году и пяти месяцам заключения.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение футболистов и Кокорина-младшего об УДО, и 17 сентября они покинули исправительное учреждение. Если Протасовицкий не станет обжаловать вынесенное решение, он будет находиться под стражей до истечения срока, так как новое прошение о досрочном освобождении может быть подано лишь спустя полгода после отказа.