Суд перенёс рассмотрение УДО Протасовицкого из-за опоздания адвоката

Суд перенёс дату рассмотрения прошения об УДО Александра Протасовицкого — четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева — из-за опоздания одного из адвокатов.

«Судья грубейшим образом нарушил закон. Адвокат в моём лице на процессе присутствовал, принцип защиты нарушен не был. Суд мог рассмотреть дело в отсутствие адвоката, который писал ходатайство. При этом эту позицию поддержал Протасовицкий, и прокурор тоже сказал, что не возражает против рассмотрения дела в отсутствие адвоката», — заявила другой адвокат Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Она отметила, что судья, по её мнению, нарушил закон, и раскритиковала своего коллегу за опоздание на заседание.

«Замечу, что я, в отличие от него, приехала сюда за 500 км, наверное, как и все журналисты. Вчера предупредила его, что рассмотрение дела, скорее всего, будет в колонии, а не в суде. Сегодня он мне с ясными глазами сказал, что был в нужное время в суде», — добавила юрист.

Таким образом, рассмотрение ходатайства об УДО перенесено на 1 октября.

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, а утром 17 сентября они вышли на свободу.

Ранее сообщалось, что Прилипко назвала взыскания в адрес Протасовицкого глупостью.