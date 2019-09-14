ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО
- РИА Новости
«К нам обратилась адвокат Протасовицкого, которая сообщила, что администрация СИЗО нарушает права её подзащитного. Так, администрация изолятора, спустя два месяца после его убытия — к моменту рассмотрения вопроса об УДО — направила в колонию по факсу информацию о наличии у него трёх взысканий, которых, по информации защиты у него не было», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».
Он отметил, что один из актов о наложении взыскания датирован 11 июля— то есть следующим днём после того, как он покинул изолятор и был переведён в колонию.
«Все три взыскания в адрес Протасовицкого, о которых идет речь, связаны с тем, что онякобы «расправил своё спальное место после подъёма». Я попросил прокурора Москва Дениса Попова провести проверку и принять меры в случае, если версия адвоката о том, что взыскания Протасовицкого могли быть сфальсифицированы, подтвердится», — добавил секретарь ОНК.
В октябре 2018 года Протасовицкий вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и его братом Кириллом были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.
Ранее сообщалось, что Василий Уткин призвал выпустить на свободу Протасовицкого.