ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников направил запрос в прокурату с просьбой проверить законность взысканий, наложенных на Александра Протасовицкого администрацией СИЗО.
ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО
  • РИА Новости

«К нам обратилась адвокат Протасовицкого, которая сообщила, что администрация СИЗО нарушает права её подзащитного. Так, администрация изолятора, спустя два месяца после его убытия — к моменту рассмотрения вопроса об УДО — направила в колонию по факсу информацию о наличии у него трёх взысканий, которых, по информации защиты у него не было», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что один из актов о наложении взыскания датирован 11 июля— то есть следующим днём после того, как он покинул изолятор и был переведён в колонию.

«Все три взыскания в адрес Протасовицкого, о которых идет речь, связаны с тем, что онякобы «расправил своё спальное место после подъёма». Я попросил прокурора Москва Дениса Попова провести проверку и принять меры в случае, если версия адвоката о том, что взыскания Протасовицкого могли быть сфальсифицированы, подтвердится», — добавил секретарь ОНК.

В октябре 2018 года Протасовицкий вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и его братом Кириллом были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин призвал выпустить на свободу Протасовицкого.

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