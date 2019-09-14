ОНК попросила прокуратуру проверить взыскания Протасовицкому из-за расправленной кровати в СИЗО

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников направил запрос в прокурату с просьбой проверить законность взысканий, наложенных на Александра Протасовицкого администрацией СИЗО.

«К нам обратилась адвокат Протасовицкого, которая сообщила, что администрация СИЗО нарушает права её подзащитного. Так, администрация изолятора, спустя два месяца после его убытия — к моменту рассмотрения вопроса об УДО — направила в колонию по факсу информацию о наличии у него трёх взысканий, которых, по информации защиты у него не было», — приводит слова Мельникова «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что один из актов о наложении взыскания датирован 11 июля— то есть следующим днём после того, как он покинул изолятор и был переведён в колонию.

«Все три взыскания в адрес Протасовицкого, о которых идет речь, связаны с тем, что онякобы «расправил своё спальное место после подъёма». Я попросил прокурора Москва Дениса Попова провести проверку и принять меры в случае, если версия адвоката о том, что взыскания Протасовицкого могли быть сфальсифицированы, подтвердится», — добавил секретарь ОНК.

В октябре 2018 года Протасовицкий вместе с футболистами Павлом Мамаевым и Александром Кокориным и его братом Кириллом были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО.

Ранее сообщалось, что Василий Уткин призвал выпустить на свободу Протасовицкого.