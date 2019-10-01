Протасовицкому отказали в УДО

Суд отказал в удовлетворении прошения об УДО Александра Протасовицкого — четвёртого фигуранта дела братьев Кокориных и Павла Мамаева.

Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре 2018 года Протасовицкий, футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл были арестованы, а затем осуждены по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

Он был осуждён на один год и пять месяцев.

6 сентября 2019 года суд удовлетворил ходатайство об освобождении братьев Кокориных и Мамаева по УДО, а утром 17 сентября они вышли на свободу.